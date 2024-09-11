Італія

Початок сезону вдався для гравця Парми.

Румунський нападник Денніс Ман не зупиняється в своєму прогресі, після видатного для його національної збірної чемпіонату Європи-2024 в Німеччині, і ударно розпочав сезон у складі італійської Парми в Серії A.

На рахунку 26-річного виконавця два голи в чотирьох матчах і звання найкращого гравця серпня, на думку місцевих футбольних експертів.

Також Ман претендує на визнання з боку вболівальників за цей період.

А тим часом зимове трансферне вікно особисто для нього вже розпочалось, бо, як стало відомо місцевим ЗМІ, дортмундська Боруссія надсилала своїх представників на останні матчі Парми, аби ті спостерігали за Деннісом наочно.

Нагадаємо, що румун переїхав до Італії з ФКСБ за 11 млн євро взимку 2021 року.

Усього за цей час Ман має 26 голів та 12 гольових передач у 112 іграх за Парму.