Італія

Італійський тренер розповів про свої перспективи та минулий досвід.

Досвідчений італійський фахівець Мауріціо Саррі залишив посаду головного тренера римського Лаціо в березні цього року, і відтоді минуло вже чимало часу, однак нової роботи 65-річному керманичу ніхто так і не запропонував.

А отже Саррі доводиться брати ініціативу у власні руки й пропонувати свої тренерські послуги під час різноманітних інтерв’ю.

"Із початком нового сезону моє бажання повернутись до великої гри стало сильнішим. Сподіваюсь, до січня це питання вирішиться. Усе буде залежати від ситуації на ринку, пропозицій, які я отримаю, та від моєї мотивації працювати надалі. Я хочу отримати виклик, який дасть мені ще більше адреналіну, аніж я отримував до цього.

Я не думаю, що мій останній танок у футболі вже відбувся. Я все ще хочу тренувати і вважаю, що я в змозі щось дати будь-якому клубу. Це правда, що зараз в моді молодь, але минулого року три європейські кубки виграли тренери мого віку: Анчелотті в Лізі чемпіонів, Гасперіні в Лізі Європи і Менділібар в Лізі конференції.

Так само і Де ла Фуенте, тренер чемпіона Європи, збірної Іспанії.

Бока Хуніорс? Та чому б і ні! Це був би один із варіантів, нехай і схожий на мрію божевільного. Не знаю, чи взагалі вдасться таке здійснити. Але кілька матчів на Бомбонері були б унікальним досвідом.

Наполі та Конте? Я ним захоплююсь. Антоніо, окрім того, що він чудовий тренер, має здатність змушувати свої клуби інвестувати. Наполі побудував сильну команду, і Антоніо розпочне дуже важливий цикл у історії клубу.

Я не знаю, чи виграє він бодай щось одразу, але це його історія.

Ауреліо де Лаурентіс імпульсивний за своїм характером, але під його керівництвом Наполі виріс, і я завжди буду вдячний йому за те, що він дозволив мені тренувати мою улюблену команду.

Його мовчання зараз дивує, але, я сподіваюсь, що це початок чогось позитивного.

Ювентус? Це дві різні історії. Коли я прийшов до Ювентуса, не було жодних передумов для культурної революції. Тепер вони з’явились. Вони лише на початку шляху, але Мотта має бажання зробити щось якісно нове", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що раніше Саррі назвав свій відхід із Челсі найбільшою помилкою в кар’єрі.