Англія

Італійський фахівець зізнався про свою найбільшу помилку в кар'єрі.

Відомий італійський тренер Мауріціо Саррі прокоментував свій відхід із Челсі влітку 2019 року, назвавши його найбільшою помилкою у тренерській кар'єрі.

"Відхід з Челсі був моєю найбільшою помилкою. Була хороша платформа для того, щоб залишитися там і продовжити роботу в клубі, але я зробив велику помилку в той момент.

Ми виграли Лігу Європи, проєкт був чудовим, але, на жаль, я хотів повернутися в Італію", — наводить слова Саррі інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на Sky Sports.

Нагадаємо, Саррі очолював Челсі з літа 2018 по літо 2019 року. Він провів із командою 63 матчі, з яких виграв 40 при 12 поразках. Разом із "синіми" він завоював Лігу Європи.

Також Саррі працював з Ювентусом, Наполі, Емполі та низкою інших італійських клубів. Останнім був Лаціо, який він залишив у березні цього року.

Раніше повідомлялося, що Саррі відмовився очолити Панатінаїкос.