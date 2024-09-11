Італія

Форвард може встигнути відновитись до гри.

Український нападник Артем Довбик був вимушений пропустити вересневі міжнародні матчі через пошкодження, яке не мало серйозного характеру.

Як повідомляє італійська преса, гравець Роми останніми днями проходив процес відновлення від травми й найближчим часом має повернутись до тренувального процесу.

Очікується, що Довбик буде присутнім уже на п’ятничному занятті колективу Даніеле Де Россі, який готуватиметься до гостьового матчу проти Дженоа.

Нагадаємо, що на рахунку новачка римлян ще немає результативних дій.

Зустріч у Генуї відбудеться у неділю, 15 вересня, початок о 13:30.