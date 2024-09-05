Ліга націй

Форвард вже залишив табір збірної.

Форвард збірної України Артем Довбик не зіграє у вересневих матчах Ліги націй, повідомляє УАФ.

Нападник травмувався в Ромі та провів додаткове обстеження, прибувши до табору збірної. Огляд футболіста показав, що для відновлення треба більше часу, тож футболіст повернувся до Риму, де продовжить лікування під наглядом клубних фахівців.

Нагадаємо, що у вересні збірна України проведе два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025 у Празі. 7 вересня в 1-му турі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena, а 10 вересня на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти Чехії.

Раніше повідомлялось, що Довбик офіційно номінований на Золотий м'яч-2024