Італія

Мартінес висловився про успіх команди в минулому сезоні.

Капітан Інтера Лаутаро Мартінес вважає, що "нерадзуррі" мають підняти планку своєї гри, щоб виграти більше трофеїв.

"Цей титул (скудетто) став для мене найбільшою емоцією у житті, принаймні на клубному рівні. Звісно, ​​чемпіонат світу з Аргентиною був дитячою мрією, яка стала реальністю.

Я завжди нестиму цю другу зірку з собою, і те саме стосується моїх товаришів по команді. Це був незвичайний та складний сезон, але завдяки командній роботі ми створили щось неймовірне.

Цей титул був дуже важливим для нашої кар'єри та клубу, але ми не повинні зупинятися. Ми повинні прагнути рости щодня, індивідуально та як група. Мета завжди – підвищувати планку", — зазначив аргентинець.

Нагадаємо, вчора Інтер оголосив про продовження контракту з Лаутаро Мартінесом.