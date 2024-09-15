Український форвард відзначився у ворота Дженоа.
артем Довбик, getty images
15 вересня 2024, 14:48
У рамках четвертого туру Серії А Дженоа зустрілася на власному полі з Ромою, у стартовому складі якої вийшов український форвард Артем Довбик.
На 37-ій хвилині цього протистояння 27-річний нападник збірної України забив гол у ворота "грифонів", який став для нього дебютним у складі римлян.
Таким чином, Довбик став лише восьмим українцем в історії, якому вдалося відзначитися голом у рамках чемпіонату Італії.
Українські автори голів у Серії А:
Андрій Шевченко — 127
Руслан Маліновський — 27
Олександр Заваров — 7
Олексій Михайличенко — 3
Сергій Ателькін — 3
Віктор Коваленко — 2
Євген Шахов — 1
Артем Довбик — 1
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