Італія

Український форвард відзначився у ворота Дженоа.

У рамках четвертого туру Серії А Дженоа зустрілася на власному полі з Ромою, у стартовому складі якої вийшов український форвард Артем Довбик.

На 37-ій хвилині цього протистояння 27-річний нападник збірної України забив гол у ворота "грифонів", який став для нього дебютним у складі римлян.

Таким чином, Довбик став лише восьмим українцем в історії, якому вдалося відзначитися голом у рамках чемпіонату Італії.

Українські автори голів у Серії А:

Андрій Шевченко — 127

Руслан Маліновський — 27

Олександр Заваров — 7

Олексій Михайличенко — 3

Сергій Ателькін — 3

Віктор Коваленко — 2

Євген Шахов — 1

Артем Довбик — 1

Слідкуйте за матчем Дженоа — Рома в нашій текстовій онлайн-трансляції.