Італія

"Россонері" нарешті здобули першу перемогу у новому сезоні.

Півзахисник італійського Мілана Рубен Лофтус-Чік розповів про діяльність в клубі радника президента Златана Ібрагімовича. Цитує англійця Football Italia.

"Златан намагається донести до нас, що ми великий, престижний клуб, який хоче перемагати, і він вірить у нас. Думаю, нам потрібно повернути цю енергію, ми старанно працюємо над цим.

Златан спостерігає за тренуваннями, а також постійно спілкується з футболістами. Він хоче якомога більше допомогти гравцям. Він завжди поруч, якщо у нас є до нього питання. Тож Ібрагімович дуже активний у своїй ролі, приємно бачити, як така поважна людина переживає за нас і клуб, і як сильно хоче, щоб ми досягли успіху.

Златан думає, що я можу забивати більше. Тому мені потрібно зосередитися на цьому. Здебільшого він хоче, щоб я перебував у штрафному майданчику або атакував другим темпом, забиваючи більше голів", — сказав Лофтус-Чік.