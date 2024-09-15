"Россонері" нарешті здобули першу перемогу у новому сезоні.
Ібра та Лофтус-Чік, getty images
15 вересня 2024, 15:19
Півзахисник італійського Мілана Рубен Лофтус-Чік розповів про діяльність в клубі радника президента Златана Ібрагімовича. Цитує англійця Football Italia.
"Златан намагається донести до нас, що ми великий, престижний клуб, який хоче перемагати, і він вірить у нас. Думаю, нам потрібно повернути цю енергію, ми старанно працюємо над цим.
Златан спостерігає за тренуваннями, а також постійно спілкується з футболістами. Він хоче якомога більше допомогти гравцям. Він завжди поруч, якщо у нас є до нього питання. Тож Ібрагімович дуже активний у своїй ролі, приємно бачити, як така поважна людина переживає за нас і клуб, і як сильно хоче, щоб ми досягли успіху.
Златан думає, що я можу забивати більше. Тому мені потрібно зосередитися на цьому. Здебільшого він хоче, щоб я перебував у штрафному майданчику або атакував другим темпом, забиваючи більше голів", — сказав Лофтус-Чік.
Нагадаємо, у матчі 4-го туру італійської Серії А, Мілан здобув першу перемогу в сезоні-2024/25, розгромивши Венецію (4:0)
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