Італія

Колектив Сімоне Індзагі був близький до поразки.

У рамках четвертого туру Серії А Монца на своєму полі приймала Інтер.

Підопічні Сімоне Індзагі ледь не поступилися, але зуміли врятуватися завдяки голу від Думфріса на 88-й хвилині гри.

Зазначимо, що голландець вийшов на поле на 56-й хвилині, замінивши Дарміана.

Монца — Інтер 1:1

Голи: Мота 81 — Думфріз 88

Монцa: Тураті, Іццо, Марі, А. Карбоні, П. Перейра, Пессіна, Бондо, Кірьякопулос, Мальдіні (Б'янко 72), Капрарі (Мота 62), Джурич.

Інтер: Зоммер, Павар, де Врей, Аугусто, Дарміан (Думфріс 56), Фраттезі, Асллані (Корреа 74), Мхітарян (Зелінськи 56), Дімарко, Тюрам (Арнаутович 74), Лаутаро Мартінес (Таремі 56).

Попередження: Мота 85 — Думфріс 62.