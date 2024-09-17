Італія

Пропонуємо Вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками минулого туру чемпіонату Італії-2024/25.

Четвертий тур нової кампанії італійської Серії А завершився вчора, 16 вересня. Три дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.

У цьому традиційному огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.

Комо Сеска Фабрегаса впритул наблизився до перших у сезоні трьох залікових балів, але втримати їх не зумів, на власному полі дозволивши Болоньї уникнути поразки наприкінці поєдинку. Заліковий бал підопічним Вінченцо Італьяно приніс гол Семюела Ілінг-Жуніора, який влітку перебрався з Ювентуса до Астон Вілли, після чого повернувся до Серії А на правах оренди.

Звісно, жоден із двох колективів не влаштовує його поточна позиція в турнірній таблиці. Проте, якщо вболівальники "россоблу" навряд чи мають переживати за збереження місця в Серії А, то прихильники "б'янкоблу" на таку розкіш надто розраховувати не можуть. Особливо якщо Комо продовжить так втрачати надважливі в майбутньому очки.

Болонья вже завтра (18.09) прийматиме в першому турі Ліги чемпіонів Шахтар, після чого гостюватиме в Монци, тоді як на Комо чекає виїзд до Бергамо, де відбудеться зустріч з Аталантою.

Комо — Болонья 2:2

Голи: Казале (авт.), 5, Кутроне, 53 — Кастро, 76, Ілінг-Жуніор, 90+1

Комо: Аудеро — Йовіне, Кемпф, Доссена (Гольданіга, 67), Морено — Роберто (Маццітеллі, 88), Перроне — Стрефецца (Браунедер, 88), Пас, Фадера (Да Кунья, 78) — Кутроне (Белотті, 78)

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Казале (Лукумі, 80), Міранда — Фройлер, Ебішер (Фаббіан, 46), Побега — Орсоліні (Ілінг-Жуніор, 63), Даллінга (Кастро, 63), Одгор (Ндоє, 80)

Попередження: Йовіне, Морено — Побега

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Сантьяго Кастро

Ювентус трохи засмутив своїх уболівальників домашньою нічиєю з Ромою (0:0), погіршивши все виїздом до Емполі. Туринці знову не програли та не пропустили, але й відзначитися результативними ударами їм теж не вдалося. Подібні виступи цілком можуть завадити підопічним Тіаго Мотти досягти великих успіхів за підсумками цієї кампанії. Колектив Роберто Д'Аверси заслуговує на похвалу. Хто міг би собі уявити, що ця команда зуміє завершити перші чотири тури без поразок, ще й здолавши на шляху Рому. Так, можливо, гра Емполі не є найбільш видовищною, але вона все одно приносить результат, який має дозволити клубу щонайменше не втратити своє місце серед "еліти" італійського футболу. На Емполі далі чекає виїзд до Кальярі, а Ювентус уже сьогодні (17.09), прийматиме ПСВ у першому турі Ліги чемпіонів, після чого, теж у Турині, зустрінеться з Наполі.

Емполі — Ювентус 0:0 Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Грассі (Анжорін, 77), Гендерсон (Гаас, 89), Малех, Пеццелла — Еспозіто (Еконг, 77) — Коломбо (Пеллегрі, 63) Ювентус: Перін — Калулу, Бремер, Гатті, Камб'язо — Локателлі (Тюрам, 67), Д. Луїс (Фаджолі, 67) — Гонсалес (Веа, 67), Копмейнерс, Їлдиз (Мбангула, 67) — Влахович Попередження: Пеллегрі — Бремер, Тюрам Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Девіс Васкес Мілан здобув свою першу перемогу в офіційному матчі під керівництвом Паулу Фонсеки, розгромивши вдома Венецію. "Россонері" не тільки забили майже стільки ж голів, скільки й за перші три тури, але й вперше не пропустили. Важливий успіх "россонері" напередодні двох надскладних поєдинків, навіть якщо суперник був відверто слабким. Колектив Еусебіо Ді Франческо все ще не демонструє ознак життя. Із такою грою команді навряд чи світить можливість залишитися в Серії А на наступний сезон. Буде зовсім не дивно, якщо саме нинішній керманич Венеції стане першим із двадцяти, кому вкажуть на двері. Все вирішуватиметься в поєдинках із прямими конкурентами. Мілан сьогодні прийматиме Ліверпуль у першому турі Ліги чемпіонів, після чого "гостюватиме" в Інтера, тоді як Венеція на власному полі спробує відібрати очки в Дженоа.

Мілан — Венеція 4:0

Голи: Ернандес, 2, Фофана, 16, Пулішич, 25, Абрагам, 29 Мілан: Меньян — Е. Роял, Габбія, Павлович, Ернандес — Рейндерс (Окафор, 63), Фофана (Дзеролі, 79) — Пулішич (Чуквезе, 79), Лофтус-Чік, Леау (Мората, 64) — Абрагам (Муса, 74) Венеція: Йоронен — Ідзес, Свобода, Шінгтьєнн — Кандела, Ніколуссі-Кавілья, Дункан (Думбія, 64), Дзампано (Ф. Карбоні, 89) — Орістаніо (Єбоа, 64), Бузіо (Андерсен, 79) — Пох'янпало (Раймондо, 79) Попередження: Габбія — Шінгтьєнн, Ніколуссі-Кавілья Вилучення: Ніколуссі-Кавілья, 73 (друге попередження) Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Крістіан Пулішич Підопічні Даніеле Де Россі міг повторити успіх колективу Паулу Фонсеки та нарешті здобути перемогу, але проти була команда Альберто Джилардіно. Здолати Дженоа на виїзді "джаллороссі" не допоміг навіть дебютний гол Артема Довбика. Коні Де Вінтер своїм пізнім результативним ударом урятував генуезців від поразки. Цікаво, що Дженоа вже вдруге за сезон здобула нічию таким чином, а саме завдяки голу в компенсований час. У першому турі від подібного сценарію теж на Луїджі Ферраріс постраждав Інтер (2:2). Також зазначимо, що наприкінці дуелі з "россоблу" римляни втратили не лише три очки, а й свого головного тренера, який пропустить наступний матч через вилучення за рахунок двох попереджень у Генуї. На генуезців далі чекає виїзд до Венеції, тоді як Рома прийматиме нового лідера турнірної таблиці чемпіонату, а саме Удінезе.

Дженоа — Рома 1:1

Голи: Де Вінтер, 90+6 — Довбик, 37

Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Вольякко (Вітінья, 46), Васкес — Сабеллі, Френдруп, Бадель (Богінен, 80), Торсбю (Маліновський, 46), Мартін — Пінамонті, Екубан (Екатор, 80)



Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Салемакерс (Ермосо, 50), Пізіллі (Пеллегріні, 62), Крістанте, Коне, Ель Шаараві (Челік, 62) — Дібала (Бальданці, 62), Довбик (Шомуродов, 81)



Попередження: Де Вінтер — Пізіллі, Пеллегріні, Шомуродов

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Коні Де Вінтер

Матч між Аталантою та Фіорентиною став п'ятою з останніх десяти таких очних зустрічей у всіх турнірах, коли команди порадували вболівальників п'ятьма голами. У чотирьох випадках поєдинки завершилися з рахунком 3:2/2:3. Ба більше, вдруге поспіль всі ці п'ять голів були забиті клубами протягом першого тайму матчу. Перший матч у новій кампанії Серії А був більш ніж удалим для Адемоли Лукмана, який міг залишити "нерадзуррі" влітку. Відзначимо й Мойзе Кіна, який вперше з сезону-2022/23 відзначився голом у другому поспіль поєдинку чемпіонату Італії. Для "лілій" ця поразка стала першою під керівництвом Раффаеле Палладіно, тоді як смаку звитяг із ним команда досі не знає, якщо не враховувати серії пенальті. Аталанта в четвер (19.09) прийматиме Арсенал у першому турі Ліги чемпіонів, тоді як у чемпіонаті на підопічних Джан П'єро Гасперіні чекає домашня зустріч із Комо. Фіорентина намагатиметься здолати Лаціо у Флоренції.