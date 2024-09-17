Пропонуємо Вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками минулого туру чемпіонату Італії-2024/25.
Четвертий тур нової кампанії італійської Серії А завершився вчора, 16 вересня. Три дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.
У цьому традиційному огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.
Комо Сеска Фабрегаса впритул наблизився до перших у сезоні трьох залікових балів, але втримати їх не зумів, на власному полі дозволивши Болоньї уникнути поразки наприкінці поєдинку. Заліковий бал підопічним Вінченцо Італьяно приніс гол Семюела Ілінг-Жуніора, який влітку перебрався з Ювентуса до Астон Вілли, після чого повернувся до Серії А на правах оренди.
Звісно, жоден із двох колективів не влаштовує його поточна позиція в турнірній таблиці. Проте, якщо вболівальники "россоблу" навряд чи мають переживати за збереження місця в Серії А, то прихильники "б'янкоблу" на таку розкіш надто розраховувати не можуть. Особливо якщо Комо продовжить так втрачати надважливі в майбутньому очки.
Болонья вже завтра (18.09) прийматиме в першому турі Ліги чемпіонів Шахтар, після чого гостюватиме в Монци, тоді як на Комо чекає виїзд до Бергамо, де відбудеться зустріч з Аталантою.
Комо — Болонья 2:2
Голи: Казале (авт.), 5, Кутроне, 53 — Кастро, 76, Ілінг-Жуніор, 90+1
Комо: Аудеро — Йовіне, Кемпф, Доссена (Гольданіга, 67), Морено — Роберто (Маццітеллі, 88), Перроне — Стрефецца (Браунедер, 88), Пас, Фадера (Да Кунья, 78) — Кутроне (Белотті, 78)
Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Казале (Лукумі, 80), Міранда — Фройлер, Ебішер (Фаббіан, 46), Побега — Орсоліні (Ілінг-Жуніор, 63), Даллінга (Кастро, 63), Одгор (Ндоє, 80)
Попередження: Йовіне, Морено — Побега
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Сантьяго Кастро
Ювентус трохи засмутив своїх уболівальників домашньою нічиєю з Ромою (0:0), погіршивши все виїздом до Емполі. Туринці знову не програли та не пропустили, але й відзначитися результативними ударами їм теж не вдалося. Подібні виступи цілком можуть завадити підопічним Тіаго Мотти досягти великих успіхів за підсумками цієї кампанії.
Колектив Роберто Д'Аверси заслуговує на похвалу. Хто міг би собі уявити, що ця команда зуміє завершити перші чотири тури без поразок, ще й здолавши на шляху Рому. Так, можливо, гра Емполі не є найбільш видовищною, але вона все одно приносить результат, який має дозволити клубу щонайменше не втратити своє місце серед "еліти" італійського футболу.
На Емполі далі чекає виїзд до Кальярі, а Ювентус уже сьогодні (17.09), прийматиме ПСВ у першому турі Ліги чемпіонів, після чого, теж у Турині, зустрінеться з Наполі.
Емполі — Ювентус 0:0
Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Грассі (Анжорін, 77), Гендерсон (Гаас, 89), Малех, Пеццелла — Еспозіто (Еконг, 77) — Коломбо (Пеллегрі, 63)
Ювентус: Перін — Калулу, Бремер, Гатті, Камб'язо — Локателлі (Тюрам, 67), Д. Луїс (Фаджолі, 67) — Гонсалес (Веа, 67), Копмейнерс, Їлдиз (Мбангула, 67) — Влахович
Попередження: Пеллегрі — Бремер, Тюрам
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Девіс Васкес
Мілан здобув свою першу перемогу в офіційному матчі під керівництвом Паулу Фонсеки, розгромивши вдома Венецію. "Россонері" не тільки забили майже стільки ж голів, скільки й за перші три тури, але й вперше не пропустили. Важливий успіх "россонері" напередодні двох надскладних поєдинків, навіть якщо суперник був відверто слабким.
Колектив Еусебіо Ді Франческо все ще не демонструє ознак життя. Із такою грою команді навряд чи світить можливість залишитися в Серії А на наступний сезон. Буде зовсім не дивно, якщо саме нинішній керманич Венеції стане першим із двадцяти, кому вкажуть на двері. Все вирішуватиметься в поєдинках із прямими конкурентами.
Мілан сьогодні прийматиме Ліверпуль у першому турі Ліги чемпіонів, після чого "гостюватиме" в Інтера, тоді як Венеція на власному полі спробує відібрати очки в Дженоа.
Мілан — Венеція 4:0
Голи: Ернандес, 2, Фофана, 16, Пулішич, 25, Абрагам, 29
Мілан: Меньян — Е. Роял, Габбія, Павлович, Ернандес — Рейндерс (Окафор, 63), Фофана (Дзеролі, 79) — Пулішич (Чуквезе, 79), Лофтус-Чік, Леау (Мората, 64) — Абрагам (Муса, 74)
Венеція: Йоронен — Ідзес, Свобода, Шінгтьєнн — Кандела, Ніколуссі-Кавілья, Дункан (Думбія, 64), Дзампано (Ф. Карбоні, 89) — Орістаніо (Єбоа, 64), Бузіо (Андерсен, 79) — Пох'янпало (Раймондо, 79)
Попередження: Габбія — Шінгтьєнн, Ніколуссі-Кавілья
Вилучення: Ніколуссі-Кавілья, 73 (друге попередження)
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Крістіан Пулішич
Підопічні Даніеле Де Россі міг повторити успіх колективу Паулу Фонсеки та нарешті здобути перемогу, але проти була команда Альберто Джилардіно. Здолати Дженоа на виїзді "джаллороссі" не допоміг навіть дебютний гол Артема Довбика. Коні Де Вінтер своїм пізнім результативним ударом урятував генуезців від поразки.
Цікаво, що Дженоа вже вдруге за сезон здобула нічию таким чином, а саме завдяки голу в компенсований час. У першому турі від подібного сценарію теж на Луїджі Ферраріс постраждав Інтер (2:2). Також зазначимо, що наприкінці дуелі з "россоблу" римляни втратили не лише три очки, а й свого головного тренера, який пропустить наступний матч через вилучення за рахунок двох попереджень у Генуї.
На генуезців далі чекає виїзд до Венеції, тоді як Рома прийматиме нового лідера турнірної таблиці чемпіонату, а саме Удінезе.
Дженоа — Рома 1:1
Голи: Де Вінтер, 90+6 — Довбик, 37
Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Вольякко (Вітінья, 46), Васкес — Сабеллі, Френдруп, Бадель (Богінен, 80), Торсбю (Маліновський, 46), Мартін — Пінамонті, Екубан (Екатор, 80)
Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Салемакерс (Ермосо, 50), Пізіллі (Пеллегріні, 62), Крістанте, Коне, Ель Шаараві (Челік, 62) — Дібала (Бальданці, 62), Довбик (Шомуродов, 81)
Попередження: Де Вінтер — Пізіллі, Пеллегріні, Шомуродов
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Коні Де Вінтер
Матч між Аталантою та Фіорентиною став п'ятою з останніх десяти таких очних зустрічей у всіх турнірах, коли команди порадували вболівальників п'ятьма голами. У чотирьох випадках поєдинки завершилися з рахунком 3:2/2:3. Ба більше, вдруге поспіль всі ці п'ять голів були забиті клубами протягом першого тайму матчу.
Перший матч у новій кампанії Серії А був більш ніж удалим для Адемоли Лукмана, який міг залишити "нерадзуррі" влітку. Відзначимо й Мойзе Кіна, який вперше з сезону-2022/23 відзначився голом у другому поспіль поєдинку чемпіонату Італії. Для "лілій" ця поразка стала першою під керівництвом Раффаеле Палладіно, тоді як смаку звитяг із ним команда досі не знає, якщо не враховувати серії пенальті.
Аталанта в четвер (19.09) прийматиме Арсенал у першому турі Ліги чемпіонів, тоді як у чемпіонаті на підопічних Джан П'єро Гасперіні чекає домашня зустріч із Комо. Фіорентина намагатиметься здолати Лаціо у Флоренції.
Аталанта — Фіорентина 3:2
Голи: Ретегі, 21, Де Кетеларе, 45, Лукман, 45+1 — Мартінес Кварта, 15, Кін, 32
Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін (Брешіаніні, 46), Колашинац — Белланова, Едерсон, де Рон, Руджері (Дзаппакоста, 70) — Де Кетеларе, Лукман — Ретегі (Пашалич, 70)
Фіорентина: де Хеа — Мартінес Кварта, Раньєрі (Понграчич, 81), Бірагі — Додо, Бове (Соттіл, 74), Катальді (Адлі, 74), Мандрагора (Річардсон, 62), Госенс — Кольпані (Іконе, 62) — Кін
Попередження: Гін, Дзаппакоста — Бове, Мандрагора, Річардсон
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Адемола Лукман
Торіно Паоло Ванолі, найкращого тренера Серії А за підсумками серпня, досить несподівано не зумів розібратися вдома з одним із претендентів на виліт із найвищого дивізіону Італії. Туринський колектив цілком заслуговував і на поразку, але уникнув її завдяки Вані Мілінкович-Савичу, залишивши показник невдач нульовим.
Підопічні Луки Готті мали скористатися не надто вдалим для господарів поля днем, але втратили цю можливість. Головним сподіванням уболівальників "джаллороссі" має бути те, що навіть подібних виступів буде достатньо для уникнення вильоту. Сам факт нічиєї з Торіно на виїзді без пропущених голів все ж є хорошою новиною для Лечче, але над реалізацією потрібно працювати.
Далі на Лечче чекає домашній поєдинок із Пармою, тоді як Торіно гостюватиме у Верони.
Торіно — Лечче 0:0
Торіно: Мілінкович-Савич — Войвода (Валукєвич, 20), Коко, Мазіна — Педерсен (Соса, 46), Річчі, Лінетті (Тамез, 62), Ілич (Гінейтіс, 74), Лазаро — Адамс, Сапата (Карамо, 74)
Лечче: Фальконе — Жильбер, Баскіротто, Гашпар, Галло — П'єрре (Кулібалі, 46), Рамадані — Моренте (Рафья, 70), Беріша (Уден, 70), Ребич (П'єротті, 61) — Крстович
Попередження: Валукєвич — П'єрре, Моренте, Рафья
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ваня Мілінкович-Савич
Розгром Кальярі на виїзді — не дивна для Наполі історія. Тепер уже в п'яти з десяти останніх таких очних зустрічах гості відзначилися щонайменше трьома результативними ударами. До надважливої зустрічі в наступному турі чемпіонату колектив Антоніо Конте підходить після трьох поспіль звитяг. Відзначити варто гол та два асисти Ромелу Лукаку, який, схоже, знову у формі.
Кальярі Давіде Ніколи не зумів продовжити домашню серію без поразок неаполітанцям. "Россоблу" втретє за сезон не зуміли уразити ворота свого суперника в Серії А та досі не здобували одразу трьох очок. Ситуацію потрібно покращувати, але чи є у виконавців Кальярі необхідний для цього ресурс стане зрозуміло вже найближчим часом.
У наступному турі команда Ніколи прийматиме Емполі, тоді як на Наполі чекає виїзд до Турина, де їм протистоятиме Ювентус.
Кальярі — Наполі 0:4
Голи: Ді Лоренцо, 18, Кварацхелія, 66, Лукаку, 70, Буонджорно, 90+3
Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна, Луперто — Ацці (Дзортеа, 59), Дейола (Адопо, 46), Марін (Макумбу, 77), Гаетано (Мутандва, 59), Ауджелло — Лувумбу, Пікколі (Паволетті, 78)
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Маццоккі, Ангісса, Лоботка (Гілмор, 74), Спінаццола (Олівера, 64) — Політано (Нерес, 81), Кварацхелія (Мактоміней, 74) — Лукаку (Сімеоне, 74)
Попередження: Міна — Лоботка, Лукаку
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ромелу Лукаку
Монца, попри свій не надто вдалий старт у новій кампанії турніру, зуміла створила проблеми для Інтера. Команда Сімоне Індзагі виглядала краще за колектив Алессандро Нести, але саме "нерадзуррі" довелося рятуватися від виїзної поразки ближче до завершення поєдинку. Не надто вдалий результат для гостей, на яких тепер чекають два непрості матчі.
Якщо минулого разу, коли Монца вдома відібрала очки в Інтера, саме гол Дензела Думфріса приніс нічию (2:2) "б'янкороссі", то цього разу він став рятівником уже для свого колективу. У третьому поспіль своєму матчі Серії А з поля без результативних ударів пішов Лаутаро Мартінес, найкращий бомбардир турніру за підсумками попереднього сезону.
У середу (18.09) підопічні Індзагі гостюватимуть у Манчестер Сіті, а після цього "прийматимуть" Мілан. Монца на власному полі зустрінеться з Болоньєю.
Монца — Інтер 1:1
Голи: Мота, 81 — Думфріс, 88
Монца: Тураті — Іццо, Марі, А. Карбоні — Перейра, Пессіна, Бондо, Кірьякопулос — Мальдіні (Б'янко, 72), Капрарі (Мота, 62) — Джурич
Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, К. Аугусто — Дарміан (Думфріс, 56), Фраттезі, Асллані (Корреа, 74), Мхітарян (Зелінські, 56), Дімарко — Мартінес (Таремі, 56), Тюрам (Арнаутович, 74)
Попередження: Мота — Думфріс, Павар
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Дані Мота
Пармі під керівництвом Фабіо Пекк'ї ще раз не пощастило. У домашньому матчі проти Удінезе "джаллоблу" лідирували з рахунком 2:0 після першого тайму, але вдруге поспіль зазнали поразки, дозволивши супернику відігратися. Так само вдруге поспіль команда завершувала поєдинок у меншості через вилучення. Невдалий дебют Манделя Кейта, який за 18 хвилин на полі отримав дві жовті картки.
Колектив Кости Руняїча — головний сюрприз на старті нової кампанії Серії А. Флоріан Товен, який нещодавно став капітаном "б'янконері", знову приніс своїй команді три очки, які дозволили їй опинитися на вершині турнірної таблиці. За чотири матчі цього сезону нинішній герой Удінезе відзначився половиною від кількості результативних дій, з якою він завершив попередню кампанію (5+3 у 29 поєдинках).
Парма — Удінезе 2:3
Голи: Дельпрато, 2, Бонні, 43 — Лукка, 49, Товен, 68, 77
Парма: Чічісола — Дельпрато, Болоґг (Ейно, 88), Чиркаті, Кулібалі — Зом (Ернані, 70), Бернабе — Ман (Алмквіст, 70), Міхейле (Д. Камара, 88), Канчельєрі (Кейта, 55) — Бонні
Удінезе: Окоє — Крістенсен, Бійол, Джаннетті (Кабаселе, 46) — Ехізібуе, Ловрич (Саррага, 66), Карлстрем, Паєро (Еккеленкамп, 46), Х. Камара — Товен (Бреннер, 85), Лукка (Девіс, 66)
Попередження: Кейта — Джаннетті, Ехізібуе, Девіс
Вилучення: Кейта, 73 (друге попередження)
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Флоріан Товен
Лаціо та Верона закрили четвертий тур Серії А, досить швидко встановивши на табло підсумковий рахунок зустрічі в Римі. Марко Бароні, керманичу господарів поля, вдалося здолати свій колишній колектив. Відзначимо й два асисти Маттії Дзакканьї, який раніше встиг пограти за "джаллоблу", тоді як дует Булає Діа-Валентін Кастельянос у другому поспіль матчі записав на свій рахунок по голу.
Підопічні Паоло Дзанетті стартували в чемпіонаті дуже нестабільно. Верона розгромила Наполі, після чого команді дзеркально дісталося від Ювентуса, а за звитягою над Дженоа послідувала ця поразка в Римі. Так чи інакше, "джаллоблу" вже продемонстрували, що здатні, хоч і не завжди, давати бій своїм суперникам, тож цілком можливо, що боротьби за виживання в майбутньому вони уникнуть.
Верона в наступному турі прийматиме Торіно, а на Лаціо у Флоренції чекає поєдинок із Фіорентиною.
Лаціо — Верона 2:1
Голи: Діа, 5, Кастельянос, 20 — Тенгстедт, 7
Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 89), Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Ровелла (Весіно, 81) — Ісаксен (Чауна, 66), Діа, Дзакканьї (Нослін, 90) — Кастельянос (Кастровіллі, 66)
Верона: Монтіпо — Давідович, Коппола, Данилюк (Сарр, 89) — Чачуа, Белаян, Сілва (Сіссе, 89), Лазович (Фараоні, 67) — Кастанос (Москера, 53), Харруї (Аліду, 67) — Тенгстедт
Попередження: Ровелла, Хіла — Чачуа, Тенгстедт
Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Булає Діа
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До Патріка Кутроне останнім гравцем Комо, який забив бодай 2 голи в перших 4-х матчах кампанії Серії А, був Джуліано Джоветті в сезоні-1951/52 (теж 2).
Ювентус вп'яте в історії зберіг свої ворота "сухими" в кожному з перших 4-х матчів кампанії Серії А. Раніше це сталося в сезонах 2014/15, 1986/87, 1983/84 і 1965/66.
Мілан забив чотири голи протягом перших 30 хвилин матчу Серії А вперше з 19 жовтня 1958 року. Тоді "россонері" приймали Алессандрію.
Ювентус двічі поспіль зіграв унічию в Серії А з рахунком 0:0 вперше з лютого 2012 року. Тоді туринцям протистояли Сієна та Парма.
Рома вчетверте в історії стартувала в Серії А чотирма матчами без звитяг. Це також сталося в сезонах-2010/11, 1984/85 і 1974/75.
Матео Ретегі — 3-й гравець із сезону-1994/95 (ера 3-х очок за перемогу), який відзначився чотирма голами в своїх перших 4-х матчах за Аталанту в Серії А. Раніше це вдалося Франку Кессьє (2016 рік) та Філіппо Індзагі (1996-й).
Ромелу Лукаку утретє за свою кар'єру в топ-5 чемпіонатах відзначився більш ніж голом + асистом за один матч. Під керівництвом Антоніо Конте йому вже вдавалося це в листопаді 2020 року, коли Інтер із Лукаку здолав Торіно.
Давід Нерес — 1-й гравець із сезону-2004/05 (початок збору таких даних), який відзначився асистом у кожному з перших трьох своїх матчів у Серії А.
Інтер не зумів виграти в двох із чотирьох перших матчах кампанії Серії А вперше з сезону-2020/21, під керівництвом Антоніо Конте (нічия та поразка).
Флоріан Товен оформив дубль у матчі топ-5 чемпіонату вперше з травня 2019 року, коли Марсель із ним протистояв Тулузі.
Минулого разу Удінезе одноосібно очолював турнірну таблицю Серії А після 7-го матчу в сезоні-2011/12 (15 очок).
Валентін Кастельянос вперше відзначився голом у 2-х поспіль матчах Серії А. Раніше в топ-5 чемпіонатах йому це вдалося з Жироною (квітень-травень 2023 року, серія з 4-х поєдинків).
* розклад усіх матчів Серії А-2024/25 доступний на Football.ua за посиланням.