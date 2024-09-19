Італія

У португальця не клеїться в міланському клубі.

Головного тренера Мілана Паулу Фонсеку можуть звільнити у разі програшу Інтеру у 5-му турі Серії А. Міланське дербі відбудеться 22 вересня. Крім того, у коуча конфлікт зі Златаном Ібрагімовичем.

За даними La Gazzetta dello Sport, напруженість між Фонсеку та радником власника Мілана Златаном Ібрагімовичем обумовлена не лише спортивними результатами. Називаються три інциденти, які призвели до погіршення їхніх стосунків.

Перший трапився під час передсезонної підготовки команди. За день до початку сезону Фонсека сказав, що трансферне вікно Мілана закриється з підписанням Юссуфа Фофана. Однак через кілька днів, під час пресконференції, присвяченої підписанню контракту француза, Ібргімович заявив, що трансферне вікно закриється, коли він скаже про це.

Два інші інциденти сталися непублічно. Перший — напередодні першого матчу Мілана у Серії А проти Торіно (2:2). Ібрагімович зібрав гравців на тренувальній базі клубу та поговорив із командою без тренера. Подібне сталося і перед грою в Лізі чемпіонів з Ліверпулем (1:3), коли Златан з'явився в клубі вперше за два тижні. Зазначається, що він наполіг на тому, що він головний і питав гравців, як у них справи з Фонсекою.