Ультрас незгодні з рішенням керівництва.
Фанати Роми, фото gettyimages
20 вересня 2024, 15:29
Ультрас Роми вирішили провести акцію протесту проти звільнення колишнього головного тренера команди Даніеле Де Россі.
В наступному турі римляни на домашньому стадіоні прийматимуть Удінезе. Відомо, що трибуна Curva Sud пустуватиме як мінімум перші пів години матчу, а також під час передматчевої розминки та виконання гімну клубу.
Нагадаємо, на зміну Де Россі прийшов Іван Юрич, який підписав із римлянами контракт до 30 червня 2025 року.
Матч Рома — Удінезе відбудеться у неділю, початок о 19:00.