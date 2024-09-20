Італія

Ультрас незгодні з рішенням керівництва.

Ультрас Роми вирішили провести акцію протесту проти звільнення колишнього головного тренера команди Даніеле Де Россі.

В наступному турі римляни на домашньому стадіоні прийматимуть Удінезе. Відомо, що трибуна Curva Sud пустуватиме як мінімум перші пів години матчу, а також під час передматчевої розминки та виконання гімну клубу.

Нагадаємо, на зміну Де Россі прийшов Іван Юрич, який підписав із римлянами контракт до 30 червня 2025 року.

Матч Рома — Удінезе відбудеться у неділю, початок о 19:00.