Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 21 вересня, розпочавшись о 19:00.

У рамках п'ятого туру італійської Серії А-2024/25 туринський Ювентус прийматиме неаполітанський Наполі.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 21 ВЕРЕСНЯ, 19:00. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Перш ніж стартувати в оновленій Лізі чемпіонів, колектив Тіаго Мотти провів чотири матчі в чемпіонаті Італії. Перші два завершилися звитягами з рахунком 3:0 (над Комо вдома та Вероною на виїзді), вселивши в уболівальників надію. Ситуація погіршилася двома ідентичними нічийними результатами (0:0) в матчах проти Роми (вдома) та Емполі (на виїзді).

Першим суперником "б'янконері" в ЛЧ був ПСВ. Ювентус у Турині ледь не продовжив свою серію без пропущених голів до п'яти матчів поспіль, але все зіпсував пізній гол гостей. Підопічні Мотти втретє за сезон тричі скерували м'яч у ворота свого суперника. Першими результативними діями (1+1) за новий клуб відзначився Ніко Гонсалес.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Тіаго Мотти. Так, на перемогу Ювентуса пропонується коефіцієнт 2.27, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 3.35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.45.

Наполі під керівництвом Антоніо Конте після напруженої перемоги в 1/32 фіналу Кубка Італії та розгромної поразки від Верони на старті Серії А здобув три поспіль перемоги. У ході цих виграних поєдинків неаполітанці забили дев'ять голів, пропустивши лише один. Можна сказати, що Ювентус буде першим серйозним випробуванням для "адзуррі" в новій кампанії.

Відзначимо форму, в якій перебувають гравці атакувальної ланки Наполі. Ромелу Лукаку в останніх двох матчах записав на свій рахунок два голи та два асисти, тоді як Хвіча Кварацхелія має стільки ж результативних дій у трьох попередніх зустрічах. Давід Нерес узяв на себе роль "джокера"-асистента, відзначившись асистами після трьох поспіль виходів на поле з лави запасних.

Мотта та Конте в якості тренерів зустрічалися лише раз, у 17 турі Серії А-2019/20. Тоді Інтер Антоніо розгромив Дженоа Тіаго з рахунком 4:0. За даними transfermarkt, нинішній керманич неаполітанців лише раз у своїй (1В, 1Н, 6П; 9:19) кар'єрі зумів здолати туринців — теж на чолі "нерадзуррі", у 18 турі сезону-2020/21 (2:0 у Мілані).

В останніх десяти матчах (всі турніри) між цими командами в Турині господарі поля здобули сім звитяг, тоді як гості — дві. В обох випадках Наполі святкував перемогу з рахунком 1:0.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Гатті, Бремер, Камб'язо — Локателлі, Маккенні — Гонсалес, Копмейнерс, Їлдиз — Влахович

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Маццоккі, Ангісса, Лоботка, Спінаццола — Політано, Кварацхелія — Лукаку

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