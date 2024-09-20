Італія

Доля португальського фахівця "висить на волосині".

Головного тренера італійського Мілана Паулу Фонсеку може бути звільнено до матчу з Інтером, який відбудеться 22-го вересня. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, у найближчі 24 години буде ухвалено рішення щодо майбутнього у міланському клубі Паулу Фонсеки.

Зазначається, що людиною, яка вирішить долю португальця в Мілані, стане Златан Ібрагімович.

До того ж, якщо спочатку йшлося про те, що Фонсека отримає шанс залишитися у керма "россонері" в матчі з Інтером, то зараз є ймовірність, що тренерська відставка відбудеться до недільної гри.