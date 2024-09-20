Завершився перший матч п'ятого туру чемпіонату Італії.
Кальярі - Емполі, Getty Images
20 вересня 2024, 21:27
У рамках п'ятого туру італійської Серії А-2024/25 Кальярі приймав Емполі на стадіоні Уніпол Домус.
Гості вийшли вперед завдяки голу Лоренцо Коломбо (орендований в Мілана) в першому таймі зустрічі. У другій половині поєдинку подвоїти перевагу колективу Роберто Д'Аверси вдалося Себастьяно Еспозіто (орендований в Інтера). Відповісти бодай чимось на ці результативні удари господарі поля так і не зуміли.
Для Кальярі це вже третя поспіль поразка в турнірі, тоді як Емполі продовжив свою серію без поразок до п'яти матчів.
Кальярі — Емполі 0:2
Голи: Коломбо, 33, Еспозіто, 49
Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна, Луперто — Дзортеа, Дейола, Марін (Гаетано, 71), Макумбу (Паволетті, 46), Ауджелло (Ацці, 60) — Пікколі (Лападула, 76), Лувумбу (Віола, 60)
Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі (Де Шильйо, 90), Гендерсон, Грассі (Какаче, 73), Анжорін (Гаас, 58), Пеццелла — Еспозіто (Пеллегрі, 90), Коломбо (Сольбаккен, 73)
Попередження: Паволетті — Коломбо, Г'ясі