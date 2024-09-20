Італія

Завершився перший матч п'ятого туру чемпіонату Італії.

У рамках п'ятого туру італійської Серії А-2024/25 Кальярі приймав Емполі на стадіоні Уніпол Домус.

Гості вийшли вперед завдяки голу Лоренцо Коломбо (орендований в Мілана) в першому таймі зустрічі. У другій половині поєдинку подвоїти перевагу колективу Роберто Д'Аверси вдалося Себастьяно Еспозіто (орендований в Інтера). Відповісти бодай чимось на ці результативні удари господарі поля так і не зуміли.

Для Кальярі це вже третя поспіль поразка в турнірі, тоді як Емполі продовжив свою серію без поразок до п'яти матчів.

Кальярі — Емполі 0:2

Голи: Коломбо, 33, Еспозіто, 49

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна, Луперто — Дзортеа, Дейола, Марін (Гаетано, 71), Макумбу (Паволетті, 46), Ауджелло (Ацці, 60) — Пікколі (Лападула, 76), Лувумбу (Віола, 60)

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі (Де Шильйо, 90), Гендерсон, Грассі (Какаче, 73), Анжорін (Гаас, 58), Пеццелла — Еспозіто (Пеллегрі, 90), Коломбо (Сольбаккен, 73)

Попередження: Паволетті — Коломбо, Г'ясі