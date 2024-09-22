Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 21 серпня 2024 року.

Туринський Ювентус напередодні в рамках п’ятого туру італійської Серії A зіграв унічию на власному полі проти Наполі.

Команди загалом провели не надто яскравий матч, приділяючи максимум уваги грі в обороні. При цьому найбільш близьким Наполі був до забитого м’яча до перерви, тоді як свої основні гольові моменти Ювентус отримав у другому таймі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Наполі у рамках 5-го туру італійської Серії A-2024/25:

Ювентус — Наполі 0:0

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Калулу, Бремер, Камб’язо — Локателлі, Маккенні (Тюрам, 79) — Гонсалес, Копмейнерс, Їлдиз — Влахович (Веа, 46).

Наполі: Мерет (Капріле, 35) — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Мактоміней, Замбо-Ангісса, Лоботка (Гілмор, 87) — Політано (Нерес, 72), Лукаку (Фолоруншо, 72), Кварацхелія (Сімеоне, 72).

Попередження: Маккенні.