Італія

Пропонуємо Вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками минулого туру чемпіонату Італії-2024/25.

П'ятий тур нової кампанії італійської Серії А завершився вчора, 24 вересня. Чотири дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.

У цьому традиційному огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.

Емполі Роберто Д'Аверси завдяки орендованим у міланських грандів нападникам зумів здобути три очки в матчі проти Кальярі на виїзді. "Адзуррі" продовжують дивувати стартом сезону-2024/25, досі не зазнавши жодної поразки. Фантастичні зміни, якщо порівнювати цю кампанію з попередньою, коли Емполі після п'ятого туру мав нуль залікових балів.

Давіде Нікола на чолі Кальярі досі не знає смаку звитяг у Серії А. Чималою проблемою Кальярі є гра в атаці, адже за ці п'ять поєдинків клуб лише раз святкував взяття воріт свого суперника. Цікаво, чи вдасться команді здобути свої перші три залікових бали за матч раніше, ніж це сталося під час минулої кампанії (10-й тур, Кальярі — Фрозіноне, 4:3).

Емполі в наступному турі вдома боротиметься за очки з Фіорентиною, тоді як Кальярі на виїзді зустрінеться з Пармою.

Кальярі — Емполі 0:2

Голи: Коломбо, 33, Еспозіто, 49

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна, Луперто — Дзортеа, Дейола, Марін (Гаетано, 71), Макумбу (Паволетті, 46), Ауджелло (Ацці, 60) — Пікколі (Лападула, 76), Лувумбу (Віола, 60)

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі (Де Шильйо, 90), Гендерсон, Грассі (Какаче, 73), Анжорін (Гаас, 58), Пеццелла — Еспозіто (Пеллегрі, 90), Коломбо (Сольбаккен, 73)

Попередження: Паволетті — Коломбо, Г'ясі

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Себастьяно Еспозіто

Верона Паоло Дзанетті вдруге за сезон зазнала поразки від туринського клубу на власному полі. У другому турі "джаллоблу" поступилися Ювентусу з рахунком 3:0, а тепер тричі дозволили уразити свої ворота й Торіно. Це вже четверта поспіль домашня поразка Верони в Серії А саме цьому супернику, тоді як серія без перемог триває вже шість матчів.

Підопічні Паоло Ванолі хоч і не одразу, але зуміли скористатися вилученням із боку Верони та здобути три очки. Як виявилося, це дозволило Торіно одноосібно очолити турнірну таблицю чемпіонату Італії. Туринці вперше з сезону-2017/18 уникнули поразок у перших п'яти матчах Серії А. Цікаво, що тоді клуб теж мав 11 залікових балів.

На Верону далі чекає виїзд до Комо, а Торіно на власному полі зустрінеться з Лаціо.

Верона — Торіно 2:3

Голи: Кастанос, 12, Москера, 90+3 — Санабрія, 10, Сапата, 34, Адамс, 79

На 22-й хвилині Санабрія не реалізував пенальті (стійка)

Верона: Монтіпо — Давідович, Коппола, Маньяні — Чачуа (Ламбурд, 87), Белаян, Сілва, Лазович (Данилюк, 46) — Кастанос (Роша Лівраменто, 68), Сарр (Фресе, 27) — Тенгстедт (Москера, 67)

Торіно: Мілінкович-Савич — Валукєвич (Дембеле, 82), Маріпан, Мазіна — Лазаро, Тамез (Гінейтіс, 67), Річчі (Нджиє, 90), Ілич (Лінетті, 67), Соса — Санабрія (Адамс, 67), Сапата

Попередження: Коппола, Кастанос, Роша Лівраменто

Вилучення: Давідович, 21

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Дуван Сапата

Венеція Еусебіо Ді Франческо на власному полі здобула перші в сезоні три очки. Перервати 13-матчеву серію без перемог над Дженоа не завадив і сейв П'єрлуїджі Голліні після удару Йоела Пох'янпало з 11-метрової позначки.

Колектив Альберто Джилардіно ще до заробленого Венецією пенальті зазнав великої невдачі. По перерві Руслан Маліновський отримав жахливу травму. Тепер, після успішної операції, на українця чекає процес реабілітації.

Венеція в наступному турі гостюватиме в Роми. Дженоа вже сьогодні прийме Сампдорію в Кубку Італії (1/16), після чого, теж удома, протистоятиме Ювентусу.

Венеція — Дженоа 2:0

Голи: Бузіо, 63, Пох'янпало, 85

На 58-й хвилині Пох'янпало не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Венеція: Йоронен — Кандела, Ідзес, Свобода, Дзампано — Бузіо (Чрнігой, 89), Андерсен, Еллертссон (Думбія, 79), Гапс (Шверко, 79) — Орістаніо (Єбоа, 68), Пох'янпало (Гютк'єр, 89)

Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Бані, Васкес — Сабеллі (Дзанолі, 59), Френдруп (Торсбю, 79), Бадель, Маліновський (Пінамонті, 50), Мартін — Олівейра, Екубан (Екатор, 79)

Попередження: Свобода, Єбоа — Де Вінтер, Бані, Пінамонті

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Джанлука Бузіо

Ювентус під керівництвом Тіаго Мотти не лише зумів продовжити свою серію без поразок у новому сезоні, але й знову втримати свої ворота "сухими". Однак, з атакою в "б'янконері" знову проблеми — в третьому матчі чемпіонату Італії команда не тільки не пропустила, але й не зуміла забити сама, втретє поспіль поділивши очки зі своїм опонентом.

Наполі ж у сьомому поспіль протистоянні з туринцями в Серії А не дозволив їм уразити свої ворота більше ніж раз, хоча й лише вдруге за цей же період не пропустивши жодного голу. До шести поразок, одного нічийного результату та однієї звитяги над Ювентусом у своїй тренерській кар'єрі ще одну нічию додав Антоніо Конте.

На Ювентус далі чекає виїзд до Дженоа, тоді як Наполі завтра прийме Палермо в Кубку Італії (1/16), а потім, на власному ж полі, зустрінеться з Монцею.

Ювентус — Наполі 0:0

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Калулу, Бремер, Камб'язо — Локателлі, Маккенні (Тюрам, 80) — Гонсалес, Копмейнерс, Їлдиз — Влахович (Веа, 46)

Наполі: Мерет (Капріле, 36) — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Мактоміней, Замбо-Ангісса, Лоботка (Гілмор, 87) — Політано (Фолоруншо, 73), Лукаку (Сімеоне, 72), Кварацхелія (Нерес, 73)

Попередження: Маккенні

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Бремер

Лечче Луки Готті був дуже близьким до здобуття трьох очок у другому поспіль домашньому поєдинку, але не зумів стримати Парму, дозволивши їй двічі уразити свої ворота вже в компенсований до другого тайму час. "Джаллороссі" далеко від результату, який за підсумками стартових п'яти турів підкорився їм у минулому сезоні. Тоді команда набрала 11 очок (зараз — п'ять), не зазнавши жодної поразки.

Парма під керівництвом Фабіо Пекк'ї продовжує радувати своєю грою нейтральних глядачів, при цьому додаючи сивого волосся своїм уболівальникам. "Джаллоблу" в третьому поспіль матчі втратили гравця через вилучення, пропустили 2+ голи, але цього разу все ж зуміли уникнути поразки. Не найкращий, проте точно не нудний старт команди після повернення до "еліти".

Лечче в наступному турі намагатиметься відібрати очки в Мілана на виїзді, а Парма на власному полі протистоятиме Кальярі.

Лечче — Парма 2:2

Голи: Доргу, 32, Крстович, 59 — Алмквіст, 90+3, Ейно, 90+6

Лечче: Фальконе — Гільбер, Гашпар, Баскіротто, Галло — Моренте (Мархвінські, 74), Рамадані (Рафья, 75), Кулібалі (П'єрре, 65), Доргу — Ребич (Банда, 65), Крстович

Парма: Судзукі — Дельпрато, Болоґг, Осоріо (Ейно, 67), Кулібалі — Ернані (Хаж Мохамед, 66), Бернабе — Ман, Зом (Канчельєрі, 37), Міхейле (Алмквіст, 67) — Бонні

Попередження: Рамадані, Доргу, Гашпар

Вилучення: Гільбер, 47 — Канчельєрі, 57

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Антуан Ейно

Фіорентина нарешті здобула першу перемогу під керівництвом Раффаеле Палладіно. Після шести поспіль матчів (у всіх турнірах) без звитяг, на поміч "ліліям" прийшов новачок Альберт Гудмундссон, який у дебютному ж поєдинку оформив дубль із пенальті, з'явившись на полі по перерві. Побачимо, чи вдасться йому стати настільки ж важливим у Флоренції, наскільки він був таким у Генуї.

Лаціо знову зазнав виїзної поразки. Римляни забили в п'ятому поспіль матчі, але й пропускають вони так само стабільно, тож, схоже, поки що Марко Бароні ще не до кінця освоївся в клубі. Тим не менш, цей старт все одно більш вдалий для римлян, аніж той, що був у минулому сезоні, коли команда мала лише чотири залікових бали після п'яти турів.

Далі Фіорентина спробує перервати безпрограшну серію Емполі, тоді як Лаціо після сьогоднішнього виїзного матчу проти Динамо в Лізі Європи (1 тур) гостюватиме ще й в Торіно.

Фіорентина — Лаціо 2:1

Голи: Гудмундссон, 49, 90 (обидва — пен.) — Хіла, 41

Фіорентина: де Хеа — Комуццо, Мартінес Кварта (Гудмундссон, 46), Бірагі (Раньєрі, 46) — Додо, Бове, Мандрагора (Куаме, 65), Катальді (Адлі, 83), Госенс — Кольпані (Іконе, 81), Кін

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 69), Патрік, Хіла, Тавареш — Кастровіллі (Ровелла, 61), Гендузі — Ісаксен (Чауна, 61), Діа (Педро, 68), Дзакканьї — Нослін

Попередження: Госенс, Бірагі, Додо — Ісаксен, Патрік, Тавареш, Гендузі

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Альберт Гудмундссон

Монца не лише не зуміла перервати свою серію з чотирьох матчів без перемог, але й зазнала другої за кампанію домашньої поразки. Хоча тижнем раніше колектив Алессандро Нести ледь не здолав на власному полі Інтер. Тим не менш, це хоча б не ті стартові п'ять турів, які були в сезоні-2022/23, коли "б'янкороссі" мали нуль залікових балів за підсумками цього ж періоду.

Символічно, що Болонья екскерманича Фіорентини Вінченцо Італьяно здобула свою першу в цьому сезоні перемогу в той самий день, що і його минулий клуб. "Россоблу" не перемагали Монцу протягом трьох поспіль матчів, навіть не забиваючи їй, але цього разу ворота "б'янкороссі" вони уразили аж двічі, здобувши важливі три очки.

На Монцу після завтрашнього домашнього поєдинку з Брешією в Кубку Італії (1/16) чекає виїзд до Наполі, а Болонья на власному полі зустрінеться з Аталантою.

Монца — Болонья 1:2

Голи: Джурич, 43 — Урбанські, 24, Кастро, 80

Монца: Тураті — Іццо (Бондо, 81), Марі, Карбоні — Перейра (Д'Амброзіо, 88), Б'янко, Пессіна, Кірьякопулос — Мота (Капрарі, 71), Мальдіні (Форсон, 71) — Джурич (Марич, 82)

Болонья: Равалья — Де Сільвестрі (Пош, 78), Лукумі, Казале (Беукема, 46), Лікоянніс — Ебішер, Фройлер — Ндоє, Одгор (Ілінг, 71), Урбанські (Моро, 78) — Кастро

Попередження: Карбоні, Іццо, Марі — Лукумі, Кастро

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Сантьяго Кастро

Рома теж перервала свою серію без перемог, зупинившись на позначці в чотирі матчі. Щоправда, на відміну від усіх інших колективів, римляни зробили це з новим керманичем — Іваном Юричем. Чудовий матч провів Артем Довбик, отримавши свою першу індивідуально нагороду в Італії. "Джаллороссі" здолали Удінезе в Римі вп'яте поспіль, вчетверте за цей час тричі уразивши ворота гостей та втретє втримавши свої "сухими".

Стартова казка Удінезе Кости Руняїча, можливо, добігла свого завершення. "Б'янконері" вперше за кампанію не зуміли бодай раз відзначитися голом, також перервавши свою серію без поразок із чотирьох матчів. Тим не менш, невдача в поєдинку з Ромою на виїзді — далеко не сюрприз для цього клубу, як і згадувалося трохи вище.

Рома після завтрашнього домашнього матчу проти Атлетіка в Лізі Європи (1 тур) вдома ж протистоятиме Венеції, тоді як Удінезе сьогодні прийме Салернітану в Кубку Італії (1/16), після чого, теж удома, намагатиметься відібрати очки в Інтера.

Рома — Удінезе 3:0

Голи: Довбик, 19, Дібала, 49 (пен.), Бальданці, 70

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Пізіллі (Паредес, 60), Крістанте (Коне, 83), Ель Шаараві (Ермосо, 83) — Дібала (Суле, 83), Пеллегріні (Бальданці, 69) — Довбик

Удінезе: Окоє — Кабаселе (Туре, 75), Бійол, Крістенсен — Ехізібуе, Карлстрем, Еккеленкамп (Ловрич, 63), Камара (Земура, 64) — Товен (Браво, 75), Бреннер — Лукка (Девіс, 46)

Попередження: Пізіллі, Крістанте — Лукка, Крістенсен

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Артем Довбик

Інтер підходив до Дербі делла Мадонніна в якості фаворита, але пішов із поля Джузеппе Меацца ні з чим. Позитивна статистика з шести поспіль виграних матчів проти Мілана зруйнована, а "нерадзуррі" втретє за стартові п'ять турів втратили залікові бали, цього разу ще й позбувшись статусу непереможних. Не дарма Сімоне Індзагі сказав напередодні поєдинку, що дербі виходять за рамки всіх очікувань і що деталі можуть зробити різницю.

Маттео Габбія, несподіваний герой міланського дербі, не тільки допоміг Паулу Фонсеці вперше за його тренерську кар'єру здолати Інтер, але й, можливо, врятував від звільнення з посади керманича Мілана. Звісно, навіть цей результат не має гарантувати йому чогось особливого, але дати важливий імпульс колективу загалом — цілком може.

Інтер у наступному турі гостюватиме в Удінезе, а на Мілан чекає домашній поєдинок із Лечче.

Інтер — Мілан 1:2

Голи: Дімарко, 27 — Пулішич, 10, Габбія, 89

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (К. Аугусто, 82) — Думфріс (Дарміан, 63), Барелла (Зелінські, 74), Чалханоглу (Асллані, 63), Мхітарян (Фраттезі, 63), Дімарко — Мартінес, Тюрам

Мілан: Меньян — Е. Роял, Габбія, Томорі, Ернандес — Пулішич (Окафор, 78), Фофана, Рейндерс, Леау (Чуквезе, 87) — Мората (Лофтус-Чік, 78), Абрагам (Павлович, 90+3)

Попередження: Мхітарян, Чалханоглу, Асллані, Дімарко — Фофана

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Тіджані Рейндерс

Зустріч у Бергамо була запланована на понеділок, але відбулася днем пізніше. Причиною перенесення матчу стала серйозна злива. Можливо, це був поганий знак для господарів поля, яких у новому сезоні продовжує дуже помітно штормити. Для Аталанти це найгірші з сезону-2018/19 стартові п'ять турів. Тоді команда Джан П'єро Гасперіні здобула п'ять очок.

Комо під керівництвом Сеска Фабрегаса став п'ятим колективом, якому в цьому турі підкорилася перша в поточній кампанії Серії А звитяга. Хоч Аталанта й не в найкращій своїй формі, але виїзна перемога над нею це все одно дуже солідний результат, тим більше для Комо. Востаннє "б'янкоблу" перемагали "нерадзуррі" в далекому 1989 році (6-матчева серія).

Аталанта в наступному турі зустрінеться з Болоньєю на виїзді, тоді як Комо вдома протистоятиме Вероні.

Аталанта — Комо 2:3

Голи: Дзаппакоста, 18, Лукман, 90+9 (пен.) — Стрефецца, 46, Колашинац, 54 (авт.), Фадера, 58

Аталанта: Карнесеккі — Коссуну, Джимсіті, Колашинац — Белланова, Едерсон (Влахович, 75), де Рон, Дзаппакоста (Куадрадо, 55) — Пашалич (Брешіаніні, 46), Де Кетеларе (Самарджич, 59) — Ретегі (Лукман, 55)

Комо: Аудеро — ван дер Бремпт, Доссена, Кемпф, Морено — Стрефецца (Енгельгардт, 89), Роберто, Перроне (Гольданіга, 77), Фадера (Маццітеллі, 62) — Пас (Сала, 89) — Кутроне (Габріеллоні, 77)

Попередження: де Рон — Роберто, Морено, Ван дер Бремпт

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Габріел Стрефецца

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД OPTAPAOLO

Себастьяно Еспозіто забив другий гол у Серії А (перший з гри), через 1735 днів після першого (Інтер — Дженоа 4:0, грудень 2019 року).

Уперше в історії Серії А Емполі не зазнав жодної поразки в перших п'яти матчах сезону.

Вісім останніх голів Дувана Сапати в Серії А були забиті головою: це більше, ніж будь-який інший гравець у п'ятірці найкращих європейських ліг у 2024 році (за ним іде Александер Сьорлот із шістьма голами).

За останні три сезони (із 2022/23) Серії А та Серії В лише Лаутаро Мартінес (45) забив більше голів, ніж Йоел Пох'янпало (42).

Ювентус уп'яте в історії Серії А тричі поспіль зіграв унічию з рахунком 0:0. Минулого разу це сталося в травні 1992 року, під керівництвом Джованні Трапаттоні.

До чорногорця Ніколи Крстовича останнім нападником Лечче, який забив гол у Серії А ударом зі штрафного, був чорногорець Мірко Вучинич (травень 2005 року, у ворота Лаціо).

Парма вдруге в історії Серії А забила два голи після 90-ї хвилини. Вперше це сталося в липні 2020 року, проти Болоньї.

Сімоне Індзагі та Паулу Фонсека -перші головні тренери в історії Серії А, які зустрілися і в римському (чотири рази протягом сезонів-2019/20 і 2020/21), і в міланському дербі.

Нуну Тавареш відзначився третім асистом у Серії А-2024/25: наразі жоден захисник топ-5 чемпіонатів не має більше гольових передач (в Оскара Мінгеси з Сельти теж три).

Альберт Гудмундссон став першим гравцем Фіорентини, який відзначився голом у дебютному матчі після Луїса Муріеля (січень 2019 року, дубль у ворота Сампдорії).

Мілан Джурич відзначився двома поспіль голами ногами (не враховуючи пенальті) вдруге в Серії А. Уперше йому це вдалося в період із листопада 2014 року по лютий 2015-го (перші два голи Джурича в турнірі).

Із сезону-2004/05 лише Пауло Дібала відзначився понад 20-ма результативними діями в матчах проти одного суперника в Серії А: 12 голів у ворота Удінезе та 9 асистів.

Міланське дербі відбулося в рамках одного з перших п'яти турів Серії А вп'яте за останні шість сезонів (із 2019/20). Це стільки ж, скільки за попередні 46 кампаній турніру, коли в ньому брали участь обидва клуби.

Мілан відкрив рахунок у міланському дербі в Серії А вперше з жовтня 2020 року (гол Ібрагімовича).

Мілан здобув перемогу в міланському дербі після нічиєї за підсумками 89 хвилин матчу вперше з 1999 року (гол Джорджа Веа).

Із початку сезону-2023/24 серед гравців Серії А Крістіан Пулішич відзначився найбільшою кількість результативних дій: 19 голів і 12 асистів, нарівні з Лаутаро Мартінесом (27+4).

Торіно одноосібно очолює турнірну таблицю Серії А після одного з турів уперше з сезону-1976/77 (17-й тур). У тому випадку вони фінішували другими, тоді як перше місце дісталося Ювентусу.

Комо здобув свою першу в цьому сезоні Серії А перемогу рівно через 21 рік і 4 місяці після свого останнього успіху в турнірі (34 тур, вдома проти Торіно, 1:0).

* розклад усіх матчів Серії А-2024/25 доступний на Football.ua за посиланням.