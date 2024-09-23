Італія

Український форвард дав свій коментар.

Нападник Артем Довбик після поєдинку з Удінезе прокоментував свою адаптацію в Італії.

"Цей результат був дуже важливий для нас ще й тому, що він допоміг нам повернути впевненість у собі, і тепер ми повинні дивитися вперед.

Для мене це було важливо, я повинен був адаптуватися до нового чемпіонату і нових захисників, які дуже жорсткі.

Дібала? Він прекрасний, між нами вже встановився чудовий зв'язок, і я сподіваюся, що буду багато грати з ним", — сказав Довбик.

Після п'яти зіграних турів Рома посідає дев'яте місце в таблиці, маючи в активі шість очок.

Раніше повідомлялося, що Довбик — найкращий гравець Роми у матчі з Удінезе.