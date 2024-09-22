Італія

Юрич вдало дебютує на чолі римлян.

В матчі 6-го туру Серії А Рома приймала Удінезе, який підходив до зустрічі в ранзі лідера чемпіонату. Тоді як римляни перебувають у ненайкращому стані після зміни головного тренера. Нагадаємо, Іван Юрич прийшов на зміну Де Россі.

Перша перемога в чемпіонаті стала бенефісом Артема Довбика. Українець забив сам та допоміг відзначитись Бальданці. Ще один гол на рахунку Дибали з пенальті.

Рома - Удінезе 3:0

Голи: Довбик, 19, Дібала, 49 (пен), Бальданці, 70

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Пізіллі (Даніель Паредес, 60), Крістанте (Ермосо, 83), Ель Шаараві (Коне, 83) — Дібала (Суле, 84), Пеллегріні (Бальданці, 68) — Довбик

Удінезе: Окоє — Кабаселе (Ісаак Туре, 75), Бійол, Крістенсен — Ехізібує, Карлстрем, Еккеленкамп (Ловрич, 63), Камара (Земура, 64) — Товен (Браво, 75), Бреннер — Лукка (Девіс, 46)

Попередження: Пізіллі, Крістанте — Лукка, Крістенсен