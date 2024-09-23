Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 22 вересня 2024 року.

У рамках п’ятого туру італійської Серії А міланський Інтер поступився Мілану в принциповому протистоянні.

Команда Паулу Фонсеки в черговому матчі забила швидкий м’яч, однак потім усе одно так само пропустила.

Проте цього разу "россонері" не наслідували приклад матчу проти Ліверпуля, і в другому таймі зіграли більш якісно, а на останніх хвилинах ще й виграли перемогу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Мілан у рамках 5-го туру італійської Серії А-2024/25:

Інтер — Мілан 1:2

Голи: Дімарко, 28 — Пулішич, 10, Габбія, 89

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Аугусто, 82) — Думфріс (Дарміан, 64), Барелла (Зелінські, 73), Чалханоглу (Фраттезі, 63), Мхітарян (Асллані, 63), Дімарко — Мартінес, Тюрам

Мілан: Меньян — Роял, Габбія, Томорі, Ернандес — Пулішич (Окафор, 78), Фофана, Рейндерс, Леау (Чуквезе, 87) — Мората (Лофтус-Чік, 79), Абрагам (Павлович, 90)

Попередження: Мхітарян, Чалханоглу — Фофана, Лофтус-Чік