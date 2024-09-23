Італія

Серйозна заява від власника клубу, який не може заплатити за футболіста більше 25 млн. євро.

Власник італійського Мілана Джеррі Кардинале висловився про сприйняття Серії А у світовому футболі. Його слова наводить SempreMilan.

"Коли я дивлюся на Серію А та Мілан, я підтримую одночасно кілька сторін: Мілан, Серію А та Італію.

Стандарт "зроблено в Італії" має повернутися. Це найвища у світі якість преміум-класу: подумайте про Ferrari, подумайте про Loro Piana, подумайте про Brunello Cucinelli (Brunello Cucinelli, як і Loro Piana — це виробник одягу преміум-класа — прим.). Серія А має сприйматися так само.

Раніше так і було, але потім світ змінився. І тепер, коли ми говоримо про найвищу якість у світовому футболі, ми називаємо Англію і Прем'єр-лігу", — заявив Кардинале.