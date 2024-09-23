Італія

Гра відбудеться наступного дня.

Матч 5-го туру Серії А між Аталантою і Комо перенесено через негоду.

Гра мала відбутися на стадіоні в Бергамо сьогодні ввечері, але через сильний дощ, який обрушився на місто в понеділок, зустріч було вирішено відкласти.

Початок матчу було заплановано на 21:45 за київським часом. Спочатку стартовий свисток відкладали для перевірки поля, яке стало непридатним через затоплення.

Аталанта і Комо зіграють у вівторок о 21:45.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зацікавлений у півзахиснику Аталанти.