Італія

До чергового забитого м’яча форвард майже додав асист.

У п’ятому турі італійської Серії A український нападник Артем Довбик відзначився другим забитим м’ячем за Рому й допоміг команді розбити фріульський Удінезе на Стадіо Олімпіко (3:0).

Разом із тим, форвард збірної України міг записати на свій рахунок ще й гольову передачу, однак офіційна статистика чемпіонату пас на Бальданці під час третього гола не зарахувала.

Однак це все одно не вплинуло на визнання Артема найкращим гравцем того протистояння.

Після завершення туру італійські ЗМІ традиційно підбивали підсумки футбольного вікенда й зрештою всі зійшлись на тому, що Довбик із середньою оцінкою 8.0 (по 8.0 від усіх видань) — найкращий гравець усього п’ятого туру місцевої першості.

La Gazzetta dello Sport

"За кожен епізод боротьби в цій грі в гравців відчувається бажання помститись. І ця помста настає з боку Роми на 19-й хвилині, коли Ель Шаараві чудово бачить Довбика. Українець не зволікає і виконує діагональний удар.

Порівняно з грою Де Россі, ми бачимо більшу свободу Дібали та більшу агресію через обмеження горизонтального володіння м’ячем.

Після перерви Рома не змінює свого ставлення до гри, і вже через дві хвилини перехоплений Довбиком м'яч стає золотою можливістю для Дибали.

У підсумку, на завершення гри Довбик ще й узяв участь у трикутнику з пасом на Бальданці, який потім святкував, як божевільний".

Corriere dello Sport

"Його розкодували. Убивчий діагональний удар у дальній кут у першому таймі, а в другому Довбик відбирає м’яч, що потім призводить до пенальті, який забиває Дібала.

Також потім була результативна передача на Бальданці та постійна присутність на вістрі — відмінний матч"

Tuttosport

"Просто — найкращий. Гол + асист та дія, що призвела до пенальті"

Наступний матч Рома проведе в рамках Ліги Європи УЄФА проти баскського Атлетіка на Стадіо Олімпіко 26 вересня, о 22:00.