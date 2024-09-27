Італія

Football.ua розповідає про наступні десять поєдинків у рамках чемпіонату Італії.

Сезон-2024/25 італійської Серії А триває. Десятеро представників чемпіонату Італії брали участь у матчах Кубка країни та Ліги Європи серед тижня, тоді як ще десятеро готувалися до шостого туру Серії А, який своїм протистоянням сьогодні відкриють Мілан і Лечче.

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[7] МІЛАН — ЛЕЧЧЕ [17]

П'ЯТНИЦЯ, 27 ВЕРЕСНЯ, 21:45. ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ЦУФФЕРЛІ

Мілан підходить до зустрічі після трьох матчів турніру без поразок. У минулому турі "россонері" здобули свою другу поспіль перемогу, нарешті перервавши невдалу серію в Дербі делла Мадонніна. Команда Паулу Фонсеки вирвала три очки в поєдинку з Інтером, наздогнавши його в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Після стартових п'яти турів саме в Мілана найкраща в Серії А атака (11 голів). У чудовій формі перебуває Крістіан Пулішич, на рахунку якого три результативних удари та дві гольові передачі. В останніх десяти домашніх поєдинках із Лечче в чемпіонаті Італії "россонері" лише раз втратили залікові бали. В усіх десяти випадках гості пропускали щонайменше два голи за матч. Захисникам Лечче сьогодні варто побоюватися Рафаеля Леау, адже саме цей клуб є його улюбленою ціллю (п'ять голів у шести матчах).

Після драматичної втрати домашньої звитяги над Пармою (2:2) в минулому турі, Лечче під керівництвом Луки Готті серед тижня приймав Сассуоло в 1/16 фіналу Кубка Італії. "Джаллороссі" зазнали поразки з рахунком 2:0, тож тепер їм узагалі нічого не заважатиме вести боротьбу за виживання в "еліті" італійського футболу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Е. Роял, Габбія, Томорі, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Абрагам

Лечче: Фальконе — Доргу, Гашпар, Баскіротто, Галло — Т. Моренте, Рамадані, Кулібалі, Банда — Ребич, Крстович

прогноз 3:1

[3] УДІНЕЗЕ — ІНТЕР [6]

СУБОТА, 28 ВЕРЕСНЯ, 16:00. СТАДІО ФРІУЛІ, УДІНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН ЛУКА САККІ

Удінезе минулого тижня поступився на виїзді Ромі (3:0), дозволивши римлянам перервати 5-матчеву серію без поразок. Серед тижня, уже на власному полі, "б'янконері" вибили з 1/16 фіналу Кубка Італії Салернітану (3:1). У наступному раунді турніру колектив Кости Руняїча зустрінеться якраз з Інтером (у Мілані).

Інтер Сімоне Індзагі цими вихідними вже втретє за нову кампанію чемпіонату Італії втратив залікові бали. Все б нічого, та цього разу "нерадзуррі" поступилися в Дербі делла Мадонніна, не зумівши втримати бодай нічийний результат через гол на передостанній хвилині основного часу (1:2).

У виїзних матчах проти Удінезе міланський гранд має доволі позитивну статистику. В останніх десяти таких поєдинках у Серії А "нерадзуррі" сім разів святкували звитягу, тоді як лише в одному випадку зазнали поразки. Команди під керівництвом Сімоне Індзагі (два клуби) зазнали лише двох поразок від "б'янконері" в 16 матчах, здобувши 13 звитяг та одного разу зігравши внічию.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Бійол, Джаннетті — Ехізібуе, Карлстрем, Ловрич, Камара — Товен, Бреннер — Лукка

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Фраттезі, Чалханоглу, Зелінські, Дімарко — Тюрам, Мартінес

прогноз 1:2

[16] ДЖЕНОА — ЮВЕНТУС [4]

СУБОТА, 28 ВЕРЕСНЯ, 19:00. ЛУЇДЖІ ФЕРРАРІС, ГЕНУЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО

Колектив Альберто Джилардіно після виїзної поразки Венеції серед тижня вилетів з 1/16 фіналу Кубка Італії, ще й поступившись Сампдорії в серії пенальті (1:1, пен. — 5:6). Для Дженоа це був четвертий поспіль матч без звитяг. Перервати цю невдалу серію завтра буде надскладним завданням.

Ювентус під керівництвом Тіаго Мотти продовжує не пропускати та не програвати. Однак, і своїми голами порадувати вболівальників "б'янконері" не вдається вже три матчі поспіль. Стільки ж туринці не перемагали Дженоа в чемпіонаті Італії.

В останніх десяти поєдинках із цим суперником саме в Генуї Ювентус здобув п'ять звитяг, зазнавши чотирьох поразок. В якості керманича Болоньї Мотта не зумів бодай раз здолати Дженоа Альберто Джилардіно в сезоні-2023/24 (1Н, 1П; 1:3).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Дженоа: Голліні — Вольякко, Бані, Васкес — Сабеллі, Френдруп, Бадель, Торсбю, Мартін — Пінамонті, Вітінья

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Калулу, Бремер, Камб'язо — Гонсалес, Маккенні, Локателлі, Копмейнерс, Їлдиз — Влахович

прогноз 1:2

[13] БОЛОНЬЯ — АТАЛАНТА [12]

СУБОТА, 28 ВЕРЕСНЯ, 21:45. РЕНАТО ДАЛЬ'АРА, БОЛОНЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО РАПУАНО

Болонья в минулому турі Серії А здобула першу в сезоні звитягу під керівництвом Вінченцо Італьяно. "Россоблу" на виїзді впоралися з Монцею. У трьох останніх матчах проти Аталанти команда тричі святкувала перемогу, в двох випадках не дозволивши "нерадзуррі" відзначитися бодай одним голом.

В Аталанти після стартових п'яти турів чемпіонату Італії не лише друга-третя найкраща атака (десять голів), але й найгірший захист (11 пропущених). Загалом, початок цього сезону навряд чи можна назвати вдалим для "нерадзуррі", особливо якщо враховувати той факт, що минулу кампанію вони завершили в статусі переможця Ліги Європи та четвертого колективу Серії А.

Тим не менш, саме колектив Джан П'єро Гасперіні підходить до цієї зустрічі з кращою статистикою в подібних очних зустрічах. В останніх десяти таких поєдинках Аталанта здобула шість перемог, зазнавши трьох поразок і раз зігравши внічию.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Ликоянніс — Ебішер, Фройлер — Орсоліні, Фаббіан, Ндоє — Кастро

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Белланова, Едерсон, де Рон, Дзаппакоста — Лукман, Де Кетеларе — Ретегі

прогноз 2:2

[1] ТОРІНО — ЛАЦІО [8]

НЕДІЛЯ, 29 ВЕРЕСНЯ, 13:30. ОЛІМПІКО ГРАНДЕ ТОРІНО, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА

Після виїзної звитяги над Вероною (2:3) Торіно вперше з сезону-1976/77 одноосібно очолив турнірну таблицю чемпіонату Італії за підсумками туру. Серед тижня туринці зіграли матч 1/16 фіналу Кубка Італії. Підопічні Паоло Ванолі зазнали першої в сезоні поразки, поступившись на власному полі Емполі (1:2).

Лаціо після поразки від Фіорентини на виїзді (2:1) в п'ятому турі теж брав участь у матчі серед тижня. На відміну від туринців, римляни грають в єврокубках, хоч і не в Лізі чемпіонів, а Лізі Європи. На старті оновленого турніру колектив Марко Бароні з рахунком 3:0 здолав київське Динамо в Гамбурзі.

В останніх десяти домашніх поєдинках із Лаціо Торіно має доволі погану статистику. Гості п'ять разів святкували перемогу, зазнавши лише однієї поразки та чотири рази зігравши внічию з господарями поля. Команди під керівництвом Марко Бароні ніколи не перемагали Торіно. У шести матчах його експідопічні (чотири клуби) зазнали п'яти поразок, одного разу зігравши внічию.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Торіно: Мілінкович-Савич — Войвода, Коко, Маріпан — Лазаро, Річчі, Тамез, Соса — Ілич, Санабрія — Сапата

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Діа, Дзакканьї — Кастельянос

прогноз 1:1

[15] КОМО — ВЕРОНА [10]

НЕДІЛЯ, 29 ВЕРЕСНЯ, 16:00. ДЖУЗЕППЕ СІНІГАЛЬЯ, КОМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО ДЖУА

Після чотирьох поспіль матчів без перемог у Серії А Комо нарешті здобув перші в сезоні три очки. Колектив Сеска Фабрегаса досить несподівано здолав на виїзді Аталанту (2:3). "Б'янкоблу", схоже, набирають обертів, адже в перших трьох поєдинках чемпіонату вони забили лише один гол, тоді як у попередніх двох — п'ять.

Верона в п'ятому турі поступилася вдома Торіно (2:3). Для підопічних Паоло Дзанетті це була четверта поразка в шести матчах у всіх турнірах цього сезону. "Джаллоблу" потрібно виправляти ситуацію, якщо вони не хочуть стати одними з учасників боротьби за виживання в майбутньому.

Минулого разу шляхи команд перетиналися понад 13 років тому (сезон-2010/11), коли обидві виступали в Серії С. Тоді Комо здобув виїзну звитягу з рахунком 2:0, а вдома поділив із Вероною очки (1:1).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Комо: Аудеро — Ван дер Бремпт, Кемпф, Доссена, Морено — Перроне, Роберто — Стрефецца, Пас, Фадера — Кутроне

Верона: Монтіпо — Чачуа, Данілюк, Коппола, Фресе — Белаян, Сілва — Кастанос, Сарр, Лазович — Тенгстедт

прогноз 1:1

[9] РОМА — ВЕНЕЦІЯ [18]

НЕДІЛЯ, 29 ВЕРЕСНЯ, 16:00. ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОСАРІО АБІССО

Рома після зміни головного тренера (Іван Юрич замість Даніеле Де Россі) вперше в сезоні святкувала перемогу в Серії А, розібравшись у Римі з Удінезе (3:0). Серед тижня "джаллороссі" на власному ж полі зіграли внічию з Атлетіком (1:1) у першому турі Ліги Європи. Відзначимо форму Артема Довбика, який у кожному з попередніх трьох матчів записав по голу на свій рахунок.

Венеція в минулому турі теж святкувала свою першу в сезоні звитягу. На власному полі колектив Еусебіо Ді Франческо впорався з Дженоа (2:0). Однак, на Олімпіко команді навряд чи доведеться розраховувати на здобуття залікових балів.

Команди нинішнього керманича Венеції (три клуби) ніколи не перемагали Рому — лише три нічийних результати в 12 поєдинках. При цьому сам Ді Франческо має непогану статистику в очних зустрічах з Юричем (4В, 3Н, 1П; 8:5). У сезоні-2021/22, коли Венеція з Серії А вилетіла, клуб не програв Ромі в жодному з двох матчів, одного разу навіть здобувши перемогу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо — Абулхамід, Пізіллі, Крістанте, Пеллегріні, Анхеліньйо — Суле, Довбик

Венеція: Йоронен — Ідзес, Свобода, Шверко — Кандела, Ніколуссі Кавілья, Дункан, Бузіо, Дзампано — Орістаніо, Пох'янпало

прогноз 2:0

[5] ЕМПОЛІ — ФІОРЕНТИНА [11]

НЕДІЛЯ, 29 ВЕРЕСНЯ, 19:00. КАРЛО КАСТЕЛЛАНІ КОМП'ЮТЕР ГРОСС АРЕНА, ЕМПОЛІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАНЛУКА АУРЕЛІАНО

Емполі Роберто Д'Аверси не припиняє дивувати. Після виїзної перемоги над Кальярі в п'ятому турі (0:2) серед тижня "адзуррі" зустрілися з Торіно в 1/16 фіналу Кубка Італії. Туринці, які виступали в статусі господарів поля, були непереможними саме до поєдинку з Емполі (1:2).

П'ятий тур був удалим одразу для п'яти колективів, які до нього не знали смаку перемог у Серії А-2024/25. Фіорентина стала частиною цього "флешмобу" здолавши вдома Лаціо (2:1). Перша звитяга "лілій" під керівництвом Раффаеле Палладіно.

Емполі нерідко вдається створювати проблеми Фіорентині. В останніх десяти зустрічах клуб із Флоренції лише тричі святкував перемогу, зазнав чотирьох поразок і тричі поділив очки зі своїм суперником. Палладіно та Д'Аверса в ході минулої кампанії турніру зустрілися вперше. Тоді їхні Монца та Лечче не виявили сильнішого, обмінявшись голами (1:1).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Грассі, Гендерсон, Малех, Пеццелла — Еспозіто, Коломбо

Фіорентина: де Хеа — Мартінес Кварта, Раньєрі, Бірагі — Додо, Катальді, Бове, Госенс — Кольпані, Гудмундссон — Кін

прогноз 1:1

[2] НАПОЛІ — МОНЦА [19]

НЕДІЛЯ, 29 ВЕРЕСНЯ, 21:45. ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАНЛУКА МАНГАНЬЄЛЛО

Наполі після нічиєї (0:0) з Ювентусом у Турині в п'ятому турі Серії А вийшов до 1/8 фіналу Кубка Італії. Учора колектив Антоніо Конте розгромив Палермо в Неаполі (5:0) з черговими результативними діями Ромелу Лукаку та Давіда Нереса. Протиставити щось солідній атакувальній ланці "адзуррі" Монца навряд чи зможе.

Монца під керівництвом Алессандро Нести в минулому турі поступилася вдома Болоньї (1:2), продовживши свою серію без перемог у чемпіонаті до п'яти матчів. Серед тижня "б'янкороссі" вдруге за сезон упоралися зі своїм суперником у Кубку Італії. В 1/16 фіналу команда розібралася з Брешією на власному полі (3:1).

У Серії А клуби зустрічалися всього чотири рази, в ході двох попередніх кампаній. У Неаполі господарі поля поразок не зазнавали, в одному випадку розгромивши гостей (4:0), тоді як в іншому зігравши з ними внічию без голів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Капріле — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано, Лукаку, Кварацхелія

Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні — Перейра, Бондо, Пессіна, Кірьякопулос — Мота, Мальдіні — Джурич

прогноз 2:0

[14] ПАРМА — КАЛЬЯРІ [20]

ПОНЕДІЛОК, 30 ВЕРЕСНЯ, 21:45. ЕННІО ТАРДІНІ, ПАРМА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНЧЕСКО ФУРНЕО

Парма влаштувала справжнє шоу у виїзному матчі проти Лечче в п'ятому турі. Підопічні Фабіо Пекк'ї вирвали один заліковий бал завдяки двом голам у компенсований час. Також цікаво буде побачити, чи продовжиться незвична серія з трьох поспіль поєдинків за участі "джаллоблу" з вилученнями з їхнього боку.

У п'ятому турі Кальярі під керівництвом Давіде Ніколи втретє поспіль поступився в чемпіонаті (0:2, Емполі), продовживши свою серію без перемог у турнірі до п'яти матчів. Однак, як і у випадку з Монцею, серед тижня "россоблу" подолали ще один раунд Кубка Італії, в 1/16 фіналу впоравшись удома з Кремонезе (1:0).

Команди Ніколи (п'ять клубів) в шести поєдинках із Пармою лише раз святкували звитягу, зазнавши при цьому п'яти поразок. Нинішній керманич Кальярі ще й має невдалу статистику очних зустрічей з Пекк'єю (1Н, 2П; 1:4).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Парма: Судзукі — Дельпрато, Болоґг, Чіркаті, Кулібалі — Бернабе, Ернані — Ман, Зом, Міхейле — Бонні

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна, Луперто — Дзортеа, Дейола, Марін, Гаетано, Ауджелло — Лападула, Пікколі