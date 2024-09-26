Італія

Дуже важлива новина для "россонері".

Основний воротар Мілана Майк Меньян незабаром має підписати нову трудову угоду з італійським клубом. Про це повідомляє журналіст Антоніо Вітьєлло.

За інформацією джерела, нещодавні переговори, які керівники Мілану провели з оточенням 29-річного голкіпера, були дуже конструктивними та позитивними.

Зазначається, що на француза чекає значне збільшення заробітної плати. За умовами нової угоди Меньян отримуватиме понад п'яти мільйонів євро на рік. Наразі його зарплатня складає 2,8 мільйонів євро на сезон. Термін оновленої угоди буде розрахований до 30 червня 2028 року.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Майк Меньян провів за Мілан шість матчів, пропустив дев'ять голів та відіграв одного разу "на нуль".