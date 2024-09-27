Італія

Нова угода між "нерадзуррі" та нідерландським латералем буде розрахована до червня 2028 року.

Крайній захисник міланського Інтера Дензел Думфріс дав згоду на продовження контракту зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони повністю узгодили умови нової угоди, яка буде розрахована до червня 2028 року.

Зазначається, що Думфріс та Інтер планують закріпити усну домовленість на офіційному рівні вже найближчим часом.

Поточний контракт 28-річного нідерландця з "нерадзуррі" спливає влітку 2025 року. У цій кампанії він провів п'ять матчів, забив один гол та заробив одне попередження.