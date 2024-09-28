Захисник Мілана прокоментував перемогу над Ромою.
Тео Ернандес, Getty Images
28 вересня 2024, 09:24
У рамках шостого туру італійської Серії А Мілан обіграв Лечче в домашньому протистоянні.
Мілан — Лечче 3:0 Відео голів та огляд матчу Серії А
Після завершення гри захисник "россонері" Тео Ернандес прокоментував виступ власної команди.
"Ми тепер серед лідерів у турнірній таблиці? Це приємно, бо в перших іграх ми були не надто успішними, а тепер почали грати добре. Ми щасливі, тому що провели чудову гру.
Я не знав, що зрівнявся за результативністю з Мальдіні після сьогоднішнього матчу, але я дуже щасливий, що зміг забити так багато у футболці цього клубу. Сподіваюся забити ще не один м’яч!
Також я радий через гол Морати. Альваро нам дуже допомагає, тому добре, що сьогодні він зміг забити.
Майбутнє? Я дуже щасливий тут, у Мілані, бо оточуючі мене люблять", — заявив французький виконавець.
У наступному турі Мілан гостюватиме у Фіорентини.