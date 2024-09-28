Італія

Захисник Мілана прокоментував перемогу над Ромою.

У рамках шостого туру італійської Серії А Мілан обіграв Лечче в домашньому протистоянні.

Мілан — Лечче 3:0 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри захисник "россонері" Тео Ернандес прокоментував виступ власної команди.

"Ми тепер серед лідерів у турнірній таблиці? Це приємно, бо в перших іграх ми були не надто успішними, а тепер почали грати добре. Ми щасливі, тому що провели чудову гру.

Я не знав, що зрівнявся за результативністю з Мальдіні після сьогоднішнього матчу, але я дуже щасливий, що зміг забити так багато у футболці цього клубу. Сподіваюся забити ще не один м’яч!

Також я радий через гол Морати. Альваро нам дуже допомагає, тому добре, що сьогодні він зміг забити.

Майбутнє? Я дуже щасливий тут, у Мілані, бо оточуючі мене люблять", — заявив французький виконавець.

У наступному турі Мілан гостюватиме у Фіорентини.