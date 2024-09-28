Італія

Велике досягнення француза.

В рамках шостого туру італійської Серії А, Мілан вдома розбив Лечче (3:0). Одним з авторів забитих голів став лівий захисник "россонері" Тео Ернандес.

Таким чином, 26-річний француз повторив рекорд за голами серед захисників Мілана за всю історію клубу і тепер ділить його з легендарним Паоло Мальдіні — 29 голів.

Цього сезону Тео Ернандес відіграв за Мілан cім матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше Тео прокоментував перемогу Мілана над Лечче.