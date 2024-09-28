Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 28 вересня 2024 року.

У матчі шостого туру італійської Серії А міланський Інтер у гостях обіграв Удінезе (3:2).

Рахунок у матчі було відкрито вже на першій хвилині зусиллями Фраттезі, після чого Кабаселе зміг зрівняти цифри на табло.

Проте ще до перерви Мартінес знову вивів "нерадзуррі" вперед, а на старті другого тайму він оформив дубль. На це господарі поля відповіли голом Лукки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Удінезе — Інтер у рамках шостого туру італійської Серії А-2024/25:

Удінезе — Інтер 2:3

Голи: Кабаселе, 35 Лукка, 83 — Фраттезі, 1, Мартінес, 45+3, 47.

Удінезе: Окоє — Кабаселе, Бійол, Туре — Ехізібує, Ловрич (Еккеленкамп, 58), Карлстрем (Атта, 74), Саррага, Земура — Товен (Бреннер, 74), Девіс (Лукка, 59).

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні (де Врей, 75) — Дарміан, Фраттезі, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 64) — Мартінес, Тюрам (Таремі, 75).

Попередження: Карлстрем.