Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 28 вересня 2024 року.
Удінезе — Інтер, Getty Images
28 вересня 2024, 19:59
У матчі шостого туру італійської Серії А міланський Інтер у гостях обіграв Удінезе (3:2).
Рахунок у матчі було відкрито вже на першій хвилині зусиллями Фраттезі, після чого Кабаселе зміг зрівняти цифри на табло.
Проте ще до перерви Мартінес знову вивів "нерадзуррі" вперед, а на старті другого тайму він оформив дубль. На це господарі поля відповіли голом Лукки.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Удінезе — Інтер у рамках шостого туру італійської Серії А-2024/25:
Удінезе — Інтер 2:3
Голи: Кабаселе, 35 Лукка, 83 — Фраттезі, 1, Мартінес, 45+3, 47.
Удінезе: Окоє — Кабаселе, Бійол, Туре — Ехізібує, Ловрич (Еккеленкамп, 58), Карлстрем (Атта, 74), Саррага, Земура — Товен (Бреннер, 74), Девіс (Лукка, 59).
Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні (де Врей, 75) — Дарміан, Фраттезі, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 64) — Мартінес, Тюрам (Таремі, 75).
Попередження: Карлстрем.