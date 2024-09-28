Італія

Коментар наставника туринської команди.

Тіаго Мотта оцінив гру Ювентуса в матчі з Дженоа (3:0).

"Коли Йилдиз зміщується в центр, він звільняє простір для наших флангових гравців, щоб вони могли просуватися вперед, що також краще підходить під систему, яку використовував Дженоа. Також необхідно розуміти, що ми повинні робити на полі, і в другому таймі стало помітно краще.

Після того як ми забили, природно, Дженоа довелося розкриватися і пресингувати вище, що дало нам більше простору. Рахунок міг бути і більшим".

Про Влаховича:

"Я бачу його як позитивного лідера, навіть коли ми відчуваємо труднощі, в його спілкуванні та мові тіла, коли він говорить своїм партнерам по команді, що нам потрібно робити. Часом він може бути більш синхронним із ними, але це в нього всередині, він дуже конкурентоспроможний, викладається на повну на тренуваннях і в матчі.

Я радий за нього, коли він забиває, але коли я бачу, що він у гармонії з командою, як сьогодні, я задоволений, навіть якщо він не забиває", — сказав Тіаго Мотта.

Зазначимо, що Ювентус не пропустив жодного гола в перших шести матчах Серії А, встановивши новий клубний рекорд в епоху з трьома очками за перемогу.