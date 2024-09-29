Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 29 вересня 2024 року.
У рамках шостого туру італійської Серії А римський Лаціо здобув виїзну перемогу над Торіно.
Команди продемонстрували результативний футбол, а фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 3:2 на користь "орлів".
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Торіно — Лаціо у рамках 6 туру італійської Серії А-2024/25:
Торіно — Лаціо 2:3
Голи: Адамс, 67, Коко, 90+2 - Гендузі, 8, Діа, 60, Нослін, 89
Торіно: Палеарі — Войвода (Маріпан, 79), Коко, Мазіна — Лазаро (Влашич, 63), Тамез (Адамс, 46), Річчі, Ілич, Соса (Педерсен, 46) — Санабрія (Нджиє, 63), Сапата
Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 80), Хіла, Романьйолі, Тавареш (Пеллегріні, 68) — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Весіно, 68), Діа (Чауна, 68), Дзакканьї — Кастельянос (Нослін, 89)
Попередження: Санабрія, Ілич — Ісаксен, Хіла, Дзакканьї