Італія

Результативний матч ми побачили на Стадіо Олімпіко в Турині.

У рамках шостого туру італійської Серії А римський Лаціо, який посеред тижня "пройшов" по київському Динамо, вирушив у гості до Торіно.

Рахунок у матчі було відкрито вже на восьмій хвилині завдяки зусиллям Маттео Гендузі, але решти голів, яких ми побачили всього п'ять, довелося побачити вже у другому таймі.

У результативній перестрілці сильнішими виявилися футболісти Лаціо, які здобули перемогу з рахунком 3:2, проте останнє слово все ж залишилося за гравцями Торіно.

Торіно — Лаціо 2:3

Голи: Адамс, 67, Коко, 90+2 - Гендузі, 8, Діа, 60, Нослін, 89

Торіно: Палеарі — Войвода (Маріпан, 79), Коко, Мазіна — Лазаро (Влашич, 63), Тамез (Адамс, 46), Річчі, Ілич, Соса (Педерсен, 46) — Санабрія (Нджиє, 63), Сапата

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 80), Хіла, Романьйолі, Тавареш (Пеллегріні, 68) — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Весіно, 68), Діа (Чауна, 68), Дзакканьї — Кастельянос (Нослін, 89)

Попередження: Санабрія, Ілич — Ісаксен, Хіла, Дзакканьї