Італія

Капітан неаполітанців відзначив італійського фахівця.

Капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо висловився про спільну роботу з головним тренер "партенопеї" Антоніо Конте. Цитує італійця Sky Sport Italia.

"Мені дуже приємно працювати під керівництвом Конте. З найпершого дня у нас склалися щирі стосунки, і, слідуючи за ним, ми будемо рости, як команда і, як особистості.

Конте дуже сильний тактик та мотиватор. Він змушує тебе вдосконалюватися кожного дня. Мені подобається його пристрасть та жага до перемог. Я радий, що він очолює Наполі.

Ми всі разом сконцентровані на тому, щоб повернути Наполі туди, де він заслуговує бути", — заявив Ді Лоренцо.