Італія

Капітан Наполі висловився про початок сезону.

Капітан та правий захисник Наполі Джованні Ді Лоренцо прокоментував перше місце в Серії А.

"Звичайно, приємно бути на вершині, адже ми так жертвували собою протягом тижня. Зрозуміло, це лише початок [сезону], але однаково приємно.

Знаємо, що ніхто не дасть нам нічого задарма, ми повинні наполегливо працювати заради кожного набраного очка.

У нас багато нових гравців, які палають бажанням проявити себе. Ми раді й хочемо продовжувати так само", – сказав Ді Лоренцо.