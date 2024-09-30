Капітан Наполі висловився про початок сезону.
Джованні Ді Лоренцо, getty images
30 вересня 2024, 14:47
Капітан та правий захисник Наполі Джованні Ді Лоренцо прокоментував перше місце в Серії А.
"Звичайно, приємно бути на вершині, адже ми так жертвували собою протягом тижня. Зрозуміло, це лише початок [сезону], але однаково приємно.
Знаємо, що ніхто не дасть нам нічого задарма, ми повинні наполегливо працювати заради кожного набраного очка.
У нас багато нових гравців, які палають бажанням проявити себе. Ми раді й хочемо продовжувати так само", – сказав Ді Лоренцо.