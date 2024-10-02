Італія

Француз вирішив повісити бутси на цвях у віці 37 років.

Колишній вінгер збірної Франції Жеремі Менез вирішив завершити ігрову кар'єру у віці 37 років. Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Після 21 сезону на найвищому рівні оголошую про закінчення першого розділу цієї чудової книги. Я багато чого випробував завдяки цьому виду спорту, який ми так любимо і який нас так хвилює. Я завжди грав, щоб знову відкрити для себе неймовірні відчуття тих 2/3 секунд після гола, передач, які змушують торкнутися зірок і випробувати ці емоції.

Я хотів би подякувати всім клубам, президентам, тренерам, партнерам по команді, персоналу, вболівальникам, суперникам, суддям, друзям, журналістам і звичайно, атмосфері цього світу.

Футбол дав мені багато, і настав час відплатити тим же, відкривши другий розділ, який ось-ось відкриється і обіцяє бути дуже захоплюючим, завжди близьким до зеленого прямокутника.

На закінчення я дякую своїм дітям, батькам, своїй родині, без яких ця мрія не могла б здійснитися. Дякую!", — написав Менез.

Останнім клубом Жеремі був італійський Барі, який він залишив минулого літа. Також він виступав за Рому, ПСЖ, Реджину, Сошо, Монако, Мілан, Бордо, Америку, Париж та Антальяспор. На його рахунку 563 офіційні матчі — 99 голів та 90 гольових передач.

За свою кар'єру він став дворазовим чемпіоном Франції, двічі брав Кубок французької ліги, став чемпіоном з Америкою та володарем Кубка Мексики. Крім цього, він став чемпіоном Європи у складі Франції U-17 у 2004 році.

Також Менез провів 24 матчі у складі збірної Франції, де забив два м'ячі та віддав один асист.