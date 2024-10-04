Італія

В січні "Юве" буде виходити на трансферний ринок.

Керівництво туринського Ювентуса розглядає варіанти запрошення нового центрального захисника в контексті важкої травми Бремера. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, "зебри" спробують знайти заміну бразильцю в січневе трансферне вікно.

Зазначається, що центральний захисник лондонського Арсеналу Якуб Ківьор — один із головних варіантів. Туринський клуб і раніше цікавився гравцем, а сам польський футболіст грав під керівництвом Тіаго Мотти в Спеції.

Також "бьянконері" стежать за 18-річним Йоррелом Гато з амстердамського Аякса та 24-річним Максансом Лакруа з Крістал Пелес. Ще одним варіантом є повернення Таріка Мухаремовича з оренди в Сассуоло.