Італія

Олі знає, що таке видовищний Мілан.

Колишній нападник італійського Мілана Олівер Біргофф оцінив перші дві зустрічі "россонері" у рамках Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Цитує видатного німця La Gazzetta dello Sport.

"Мілан був не такий поганий проти Баєра, особливо в другому таймі. Я думаю, що нічия була б більш справедливим результатом. "Россонері" були занадто обережними у першому таймі. Їм слід було краще використовувати контратаки, оскільки були вільні зони. Я думаю, у них були можливості створити більше проблем супернику.

Їм не вистачає трохи креативності в атаці. Мій Мілан був командою, що складається з чемпіонів, яка перемагала завдяки видовищній грі. Це інша команда, але вона, безумовно, організована, і в другому таймі було видно їхні ідеї.

Новий формат може допомогти їм відновитися. Нічого не втрачено, ще доступні 18 очок. Календар не допоміг Мілану, тому що Ліверпуль та Баєр — це два сильних суперники. Важко було уявити дві перемоги над ними, але якщо Мілан гратиме так, як у другому таймі проти Баєра, вони точно вийдуть до наступного етапу. Однак із цього моменту їм не можна більше помилятися", — сказав Біргофф.

Нагадаємо, Олівер Біргофф виступав у складі Мілана з 1998 по 2001 рік. За цей час він провів за "россонері" 119 матчів, забив 44 голів та віддав 25 результативних передач.