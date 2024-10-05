Італія

Бельгієць провів блискучий матч з Комо.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився про гру своєї команди та окремо відзначив бельгійського форварда Ромелу Лукаку. Його слова наводить Джанлука Ді Марціо.

"Якби на початку сезону мене попросили домогтися такого результату так швидко, звичайно, було б важко уявити, що це може статися.

Я думаю, що в будь-якому разі ми впоралися добре, і це результат великої роботи, яку ми робимо, і бажання зробити багато чого не тільки з мого боку, а й з боку цих хлопців та моїх співробітників. Ми знаємо, що від нас багато чого чекають.

Наш стадіон — прекрасне місце, важливе і таке, що тепло приймає, і ми хочемо подарувати їм прекрасні вечори.

Я завжди кажу, що Ромелу — гравець, який завжди може змінити баланс гри, незважаючи ні на що, сьогодні він явно був кращим з погляду його стану та участі в грі команди. Він безумовно може домогтися більшого і повинен продовжувати працювати, як він це робить", — заявив Конте.