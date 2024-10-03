Італія

"Неаполітанці" здобули дві перемоги та змогли відібрати очки у Ювентуса.

Головного тренера Наполі Антоніо Конте було визнано найкращим наставником італійської Серії А за підсумками вересня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Минулого місяця "неаполітанці" провели три поєдинки, з яких два виграли, а ще одному зіграли внічию проти Ювентуса (0:0).

Після шести турів Наполі очолює турнірну таблицю Серії А, набравши 13 очок, що на один бал більше ніж у Ювентуса.

Свій наступний матч команда Антоніо Конте проведе проти Комо. Гра відбудеться 4 жовтня о 19:30 за Києвом.