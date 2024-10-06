Рома з голом Довбика не подужала Монцу. Українець забив, але його команда здобула лише бал.

Рома залишилась на 9 місці, Монца — передостання.

Огляд матчу

Монца — Рома 1:1

Голи: Мота, 70 -  Довбик, 61

Монца: Піцціньякко — Іццо, Пабло Марі, Карбоні — Педро Перейра (Д'Амброзіо, 73), Бондо, Б'янко (Мота, 63), Кірьякопулос — Пессіна, Мальдіні (Капрарі, 88) — Джурич

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо (Ермосо, 71) — Челік (Бальданці, 86), Коне, Крістанте, Ель Шаараві (Залевські, 20) — Суле (Пізіллі, 71), Пеллегріні (Шомуродов, 86) — Довбик

Попередження: Кірьякопулос, Джурич, Д'Амброзіо — Суле. 