Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 6 жовтня 2024 року.
Монца - Рома, Getty Images
06 жовтня 2024, 23:12
Рома з голом Довбика не подужала Монцу. Українець забив, але його команда здобула лише бал.
Рома залишилась на 9 місці, Монца — передостання.
Огляд матчу:
Монца — Рома 1:1
Голи: Мота, 70 - Довбик, 61
Монца: Піцціньякко — Іццо, Пабло Марі, Карбоні — Педро Перейра (Д'Амброзіо, 73), Бондо, Б'янко (Мота, 63), Кірьякопулос — Пессіна, Мальдіні (Капрарі, 88) — Джурич
Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо (Ермосо, 71) — Челік (Бальданці, 86), Коне, Крістанте, Ель Шаараві (Залевські, 20) — Суле (Пізіллі, 71), Пеллегріні (Шомуродов, 86) — Довбик
Попередження: Кірьякопулос, Джурич, Д'Амброзіо — Суле.