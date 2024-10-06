Італія

Українець забив, але його команда здобула лише бал.

В 7-му турі Серії А Монца на своєму полі приймала Рому, в старті якої зіграв Артем Довбик.

Українець відзначився голом в першому таймі, але його скасували через офсайд. Втім, у другій половині зустрічі Артем забив легітимний гол та вивів свою команду вперед.

Монца не збиралась віддавати перемогу Ромі і забила через 9 хвилин після голу Довбика. Відзначився Мота.

Рома залишилась на 9 місці, Монца — передостання.

Монца — Рома 1:1

Голи: Мота, 70 - Довбик, 61

Монца: Піцціньякко — Іццо, Пабло Марі, Карбоні — Педро Перейра (Д'Амброзіо, 73), Бондо, Б'янко (Мота, 63), Кірьякопулос — Пессіна, Мальдіні (Капрарі, 88) — Джурич

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо (Ермосо, 71) — Челік (Бальданці, 86), Коне, Крістанте, Ель Шаараві (Залевські, 20) — Суле (Пізіллі, 71), Пеллегріні (Шомуродов, 86) — Довбик

Попередження: Кірьякопулос, Джурич, Д'Амброзіо — Сул