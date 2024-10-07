Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 6 жовтня 2024 року.

Фіорентина у матчі шостого туру італійської Серії A ліги на своєму полі обіграла Мілан (2:1).

Цей матч міг отримати будь-який розвиток абсолютно в довільний момент ігрового часу, оскільки вже в першому таймі команди отримали по одній можливості пробити пенальті, проте ними не скористались.

Натомість, футболісти Раффаеле Палладіно забили з гри й повели в рахунку, однак невдовзі після початку другого тайму команда Паулу Фонсеки зрівняла рахунок.

Утім, розв’язка все одно виявилась за господарями, тоді як Мілан наступний матч через вилучення не зможе розраховувати та Тео Ернандеса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — Мілан у рамках 7 туру італійської Серії A-2024/25:

Фіорентина — Мілан 2:1

Голи: Адлі, 35, Гудмундссон, 73 — Пулішич, 60

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Катальді (Річардсон, 67), Адлі (Бірагі, 77), Бове — Кольпані (Кайоде, 90), Гудмундссон (Куаме, 77) — Кін

Мілан: Меньян — Роял, Габбія, Томорі, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 82), Мората, Леау (Окафор, 73) — Абрагам

Попередження: Додо, Бове — Томорі, Мората, Рейндерс.

Ернандес, 90+6 (за межами поля)