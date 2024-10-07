Італія

Італійський фахівець відзначив гру іспанського голкіпера.

Головний тренер Фіорентини Раффаеле Палладіно висловився про воротаря флорентійського клубу Давіда Де Хеа, який відбив два пенальті у матчі 7-го туру італійської Серії А з Міланом (2:1). Цитує алленаторе "лілій" Фабріціо Романо.

"Повірте мені, він все ще монстр. Де Хеа топ-гравець світового класу. Ми побачили, чому він чемпіон, справжній чемпіон. Ми повинні дякувати йому щодня, він найкращий воротар та приклад для наслідування", — заявив Палладіно.

Раніше Давід Де Хеа прокоментував гру з Міланом.