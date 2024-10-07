Італія

Голкіпер Фіорентини прокоментував перемогу над Міланом.

Напередодні у сьомому турі італійської Серії A Фіорентина обіграла Мілан на власному полі.

Фіорентина — Мілан 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії A

Після завершення гри воротар "лілій" Давід Де Хеа прокоментував виступ власної команди.

"Неймовірний вечір. Задоволений двома відбитими пенальті, але я не хочу говорити виключно про них. Натомість я хочу роботу, яку виконала вся наша команда, щоб подарувати вболівальникам такий вечір.

Чи може ця перемога стати переломним моментом? Так, дійсно, сьогоднішня перемога дуже важлива. Нарешті робота, виконана впродовж останніх тижнів, приносить свої плоди.

Перемога над Міланом у подібному стилі справді може задати якісно новий тон цьому сезону", — заявив іспанський виконавець.

Наступний матч Фіорентина проведе в гостях проти Лечче.