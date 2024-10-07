Італія

Легенда не тільки Мілана, а й всього італійського футболу.

Легендарний Франко Барезі стане першим членом Зали слави Мілана. Про це повідомляє Goal.

"Для мене велика честь бути обраним, як перший член Зали слави, що представляє славну історію цього клубу.

Це визнання наповнює мене гордістю. Мілан — це не тільки перемоги та титули; це втілення стилю, пристрасті та самопожертви — цінностей і людей, які зробили цей клуб великим.

Сподіваюся, що цей проєкт надихне майбутні покоління розвивати нашу спадщину", — сказав Барезі.

Франко Барезі провів за Мілан загалом 716 матчів та забив 33 голи. Він шість разів вигравав чемпіонат Італії та одного разу Лігу чемпіонів разом з "россонері". Наразі 64-річний італієць є почесним віце-президентом Мілана.

Надалі потрапити до Зали слави Мілана можна буде двома способами: за допомогою голосування зареєстрованих вболівальників або стати почесним членом, якого обере керівництво клубу.