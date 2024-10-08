Італія

Ювентус надовго втратив свого бразильського виконавця.

Центральний захисник Ювентуса Бремер успішно переніс хірургічне втручання, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Операція з реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна проходила в Ліоні, вранці 8 жовтня. Найближчими днями 27-річний бразилець має розпочати процес реабілітації.

Нагадаємо, серйозного пошкодження Бремер зазнав 2 жовтня, у виїзному матчі проти РБ Лейпциг (2:3) у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Очікується, що на поле гравець "б'янконері" повернеться не раніше початку сезону-2025/26. Протягом поточної кампанії він встиг узяти участь у 8 поєдинках у всіх турнірах.