Італія

Чинним переможцем турніру є Інтер.

Офіційний сайт Серії А оголосив дати, формат і місце проведення Суперкубка Італії-2024/25.

Наступний розіграш турніру відбудеться в січні 2025 року. Матчі прийматиме Кінгдом Арена в Ер-Ріяді (домашній стадіон Аль-Хіляля), Саудівська Аравія.

В якості чемпіона Італії-2023/24 Суперкубка країни дістався Інтер, тоді як Ювентус, Мілан та Аталанта отримали свої місця як переможець Кубка, другий клуб Серії А та фіналіст Кубка.

Розклад матчів Суперкубка Італії-2024/25 :

02.01.2025. Інтер — Аталанта

03.01.2025. Ювентус — Мілан

Фінал відбудеться в понеділок, 6-го січня 2025 року.

Нагадаємо, що минулого разу трофей дістався Інтеру під керівництвом Сімоне Індзагі.