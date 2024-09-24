Італія

"Грифони" почали розглядати кілька варіантів.

Керівництво Дженоа після серйозної травми українського півзахисника Руслана Маліновського у матчі Серії А проти Венеції (0:2) почало розглядати кандидатів для його заміни. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, "грифони" розглядають трьох кандидантів — Антоніо Кандрєву, Рафінью Алькантару та Віктора Коваленка. Усі троє зараз мають статус вільних агентів.

Раніше стало відомо, що Маліновський переніс операцію і тепер на нього чекає тривалий процес реабілітації.

Останнім клубом Коваленка була Аталанта, яку він залишив минулого літа. Останній сезон він провів у складі Емполі на правах оренди – на його рахунку 17 матчів, один гол та один асист.