Італія

Менеджмент "россонері" в черговий раз демонструє свій "надзвичайний" рівень.

Агент лівого фулбека італійського Мілана Тео Ернандеса висловився про продовження контракту свого клієнта з "россонері". Цитує Мануеля Кілона La Gazzetta dello Sport.

"Немає ніяких переговорів, ми не обговорюємо нічого вже чотири місяці, з травня-червня: клуб зв'язався зі мною, вони запитали, чи хоче гравець залишитися і чи задоволений він у Мілані. Я сказав, що так: він дуже прив'язаний до міста, відмінно адаптувався в італійському футболі. Він щасливий тут зі своєю сім'єю.

Тео вже шість років у Мілані, і факти говорять самі за себе. У нас немає жодних пропозицій на столі, нам не надійшло жодної пропозиції від клубу.

Тео хоче рости разом із клубом, розвиватися з командою і показувати найкращий результат у чемпіонаті. Якщо ж протягом цього року, з якихось причин, контракт не буде продовжено, що тоді станеться? Я б збрехав, якби сказав, що знаю... але мені не подобається брехати. Зараз, у цей момент, Тео щасливий у Мілані", — сказав агент гравця Мануель Гарсія Кілон.