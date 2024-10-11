Італія

Нідерландський вінгбек підтвердив, що планує підписати з "нерадзуррі" нову угоду.

Крайній захисник міланського Інтера Дензел Думфріс розповів поточну ситуацію навколо свого контракту, підтвердивши бажання підписати з "нерадзуррі" нову угоду.

"Сподіваюся укласти новий контракт із Інтером вже дуже скоро, це правда. Це виглядає ймовірно, дійсно...

Я сподіваюся підписати все якомога швидше. Я зосереджений на тому, щоб більше грати в наступні місяці та робити все можливе для клубу", — цитує слова Думфріса журналіст Фабріціо Романо.

Поточний контракт 28-річного нідерландця з "нерадзуррі" спливає влітку 2025 року. У цій кампанії він провів лише 266 хвилини у семи матчах, забив один гол та заробив одне попередження.